Dit kun je doen als je te maken hebt met (online) seksueel geweld

Eén op de vijf vrouwen in Nederland heeft wel eens een ingrijpende, ongewenste seksuele ervaring meegemaakt. Bij vrouwen tussen de 15 en 24 jaar ligt dit percentage nog hoger. Meer dan de helft van de vrouwen heeft als gevolg van zo’n ingrijpende ervaring psychische en relationele problemen. Dat zijn ingrijpende cijfers, zeker als je je bedenkt dat het jou en je naasten ook kan overkomen. Maar wat moet je (niet) doen als het jou of een van je naasten overkomt?

We vroegen het aan Iva Bicanic, hoofd van Het Centrum Seksueel Geweld. Daar kun je 24 uur per dag (veilig en anoniem) terecht als je te maken hebt gehad met seksueel geweld.

Te maken met seksueel geweld? Dit kun je doen

Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die kortgeleden te maken heeft gehad met seksueel geweld. Je kunt veilig en anoniem contact zoeken met professionals. Misschien is hulp zoeken niet het eerste waar je aan denkt, toch is het erg belangrijk om dat wel zo snel mogelijk te doen. „In de eerste zeven dagen na een ongewenste seksuele ervaring liggen veel kansen”, zegt Bicanic. „Als je binnen zeven dagen hulp zoekt bij het Centrum Seksueel Geweld, liefst binnen 72 uur, kunnen we je het beste helpen. Je hebt binnen deze tijd betere kans op psychisch herstel, op het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten en op het veiligstellen van sporen.”

Om jou zo snel mogelijk van de zorg te voorzien die je nodig hebt, werkt Het Centrum voor Seksueel Geweld met artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen en andere hulpverleners. Je kunt namelijk te maken krijgen met veel verschillende emoties, gedachten en lichamelijke reacties. Het is belangrijk om contact te zoeken en je verhaal te vertellen. „Bij Het Centrum Seksueel Geweld staan we 24/7 voor je klaar en zitten alle professionals op één bereikbare plek”, zegt Bicanic.

De cijfers

1 op 5 de vrouwen krijgt te maken krijgt met een ingrijpende, ongewenste seksuele ervaring. Van de meldingen die Het Centrum Seksueel Geweld binnenkrijgt (zo’n 4000 per jaar) is maar liefst 92 procent vrouw. Toch durft zeker niet iedereen zijn of haar verhaal te doen, want zo’n 15 procent van de mensen die een nare seksuele ervaring meemaakt, durft het binnen 24 uur aan de omgeving te vertellen.

Bicanic legt uit dat het juist belangrijk is om hulp te zoeken. Daarom heeft ze een landelijk netwerk van zestien centra opgericht, zodat er altijd een Centrum Seksueel Geweld in de buurt is. Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar en slachtoffers kunnen veilig en anoniem hun verhaal doen. Als je het eng vindt om je verhaal te doen, is er ook een speciale chatfunctie op de website van Het Centrum Seksueel Geweld. Hier kun je chatten met een van de professionals.

Online shaming

Heb je te maken met digitaal seksueel geweld of online shaming? Ook dan staat Het Centrum Seksueel Geweld voor je klaar. Als je bijvoorbeeld te maken hebt met online shaming door sexting, dan kun je je melden bij het centrum. Zij hebben hetzelfde team aan professionals voor je klaarstaan om je veiligheid te geven en je te helpen met de gevolgen van online misbruik. Ook staan ze in contact met verschillende organisaties die je kunnen ondersteunen.

Er zitten grote psychische en fysieke gevolgen aan het meemaken van een ongewenste seksuele ervaring. Zo krijgt meer dan de helft van de vrouwen te maken met psychische problemen als PTSS (posttraumatische stress stoornis), verslaving, suïcidale gedachten, angst, somberheid, zelfbeschadiging of eetproblemen. Ook fysieke gevolgen zijn enorm, zo kunnen slachtoffers last krijgen van buikpijn, bekkenbodem-problemen en seksuele problemen.

Heeft iemand in je omgeving te maken gehad met seksueel geweld?

Met de cijfers van seksueel geweld kan het heel goed voorkomen dat iemand in je naaste omgeving te maken krijgt met seksueel geweld. Wat kun je dan doen om diegene te ondersteunen en hulp te bieden? Na een ongewenste seksuele ervaring is het fijn voor het slachtoffer dat er iemand voor hem of haar is. Jouw steun kan een groot verschil maken. Toch zijn er ook dingen die je vooral niet moet doen, zegt Bicanic. „Het is allereerst belangrijk om kalmte en veiligheid uit te stralen en te luisteren met aandacht. Veel slachtoffers zijn bang om hun verhaal te doen, het is dan belangrijk om serieus genomen te worden. Het is vooral belangrijk om vragen die soms beschuldigend over kunnen komen achterwege te laten. Probeer er voor hem of haar te zijn, steun te bieden en zorg dat er zorg komt, bijvoorbeeld door Het Centrum Seksueel Geweld te bellen. Respecteer ook zijn of haar keuzes als het aankomt op aangifte doen.”

Victim blaming

„Het is echt heel belangrijk dat we stoppen met victim blaming”, benadrukt Bicanic. „Vaak praten we de ander een schuldgevoel aan omdat we onszelf niet kwetsbaar willen voelen. Het voelt voor de omgeving vaak ongemakkelijk dat het jou en mij morgen ook kan overkomen. Daarom gaan we vragen stellen die de verantwoordelijkheid in de schoenen van het slachtoffer schuiven. Dat moeten we absoluut niet doen.”

Je vindt alle Metro-artikelen over de misstanden bij The Voice of Holland hier. Dit artikel verscheen eerder bij onze collega’s van NSMBL.nl.