Nieuwe kabinet wil onderzoek naar medicinale xtc en wietproef uitbreiden

Xtc gebruiken als medicijn, zit daar brood in? Het nieuwe kabinet denkt dat dat mogelijk zo is, want zij gaan een staatscommissie instellen om de voor- en nadelen van medicinale xtc te onderzoeken.

Daarnaast wil het nieuwe kabinet de wietproef uitbreiden. Op dit moment doen daar tien gemeenten aan mee, maar daar moet zeker één grote stad bij komen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord. Wat er allemaal in het regeerakkoord staat, legden we eerder vandaag aan je uit in simpele(re) taal.

Onderzoek naar medicinale xtc

In het regeerakkoord weiden de coalitiepartijen niet heel erg uit over wat dat onderzoek naar medicinale xtc inhoudt. In het document – dat je overigens hier kunt downloaden – staat het volgende:

„Er komt een staatscommissie die de status van xtc (MDMA) in het kader van de volksgezondheid onderzoekt en advies uitbrengt over de voor- en nadelen van medicinaal gebruik, met inbegrip van een analyse vanuit verschillende disciplines van risico’s voor de gezondheid, preventie en de Europese context en relevante verdragen.”

Ook gaat het nieuwe kabinet zich meer inzetten tegen problematisch gebruik. „We zetten intensiever in op een actieve en effectieve preventieaanpak, in het bijzonder ter bescherming van kwetsbare jongeren.”

Wietproef

De wietproef, het zogenoemde experiment gesloten coffeeshopketen, begon in 2021. Dat was in de vorige coalitie een nadrukkelijke wens van D66, die nu dus wordt doorgezet. Op dit moment zijn de teelt en levering van cannabis aan coffeeshops verboden en wordt verkoop, onder voorwaarden, gedoogd. Maar willen coffeeshops wiet verkopen, dan moet iemand het ook telen en leveren. In het vorige regeerakkoord stond dat er experimenten worden gedaan met het telen van wiet door de staat en levering aan coffeeshops in zes tot tien gemeenten.

Uiteindelijk zijn het er tien geworden: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. In 2024 moet er een evaluatie van de proef liggen, en een conclusie van het kabinet.