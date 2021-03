10.000e Nederlander met corona op intensive care opgenomen

Het coronavirus heeft in Nederland tot dusver 10.000 mensen op de intensive care doen belanden. Dat cijfer met vier nullen is vandaag bereikt.

Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), die de cijfers bijhoudt, registreerde vandaag de tienduizendste ic-opname van een coronapatiënt. Dat cijfer wordt sinds de uitbraak van het virus bijgehouden, nu ruim een jaar geleden.

2744 patiënten intensive care overleden

Van alle coronapatiënten die op de ic hebben gelegen, zijn er 2744 overleden. „Deze trieste mijlpaal van 10.000 geeft ook aan hoe groot de inspanning van de Nederlandse ic’s het afgelopen jaar is geweest”, meldt Amsterdam UMC. In het academische ziekenhuis werkt voorzitter van stichting NICE Dave Dongelmans. Hij wijst erop dat het is gelukt de gemiddelde ligduur op de ic’s behoorlijk te verkorten. Als dat niet was gelukt „dan waren de laatste golven veel hoger geweest”, zegt Dongelmans.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente (bron: Stichting NICE / RIVM) [30 Mrt] #COVID19NL pic.twitter.com/I4DGwziqDw — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) March 30, 2021

Aan het begin van de coronacrisis lag een patiënt die er slecht aan toe was gemiddeld 20 dagen op de intensive care. Dat werd mede door betere behandelopties met een kwart teruggebracht, tot 16 dagen. Dat is nog altijd veel langer dan de gemiddelde tijd die een patiënt op een ic doorbrengt: dat is slechts 2,5 dag.

Aantal patiënten ic’s per jaar

Gemiddeld nemen ic’s jaarlijks 75.000 tot 80.000 patiënten op. Doordat coronapatiënten zo lang intensieve zorg nodig hebben, is de druk die 10.000 extra patiënten met zich meebrengen erg hoog.

De gemiddelde leeftijd van de coronapatiënten op de intensive care is 63 jaar, meldt Amsterdam UMC. Een afdeling van het ziekenhuis verzamelt de data voor de registratie. Daaruit blijkt dat ongeveer een op de drie ic-patiënten met COVID-19 jonger dan 60 jaar is. De overlevingskans is het laagst onder oudere patiënten. Van de patiënten tussen de 65 en 70 jaar overleeft 65 procent het. In de groep van 80 tot 85 jaar overlijdt 65 procent van de coronapatiënten die op de intensive care worden opgenomen.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg meldde vandaag dat het opschalen van IC’s mogelijk is. Dat gaat dan wel ten koste van de reguliere zorg.