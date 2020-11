Drie tieners aangehouden voor afschuwelijke dierenmishandeling

Twee jongens met een leeftijd van 15 jaar en één 16-jarige zijn aangehouden op verdenking van ernstige dierenmishandeling, zo meldt de politie. De minderjarige jongens verspreidden filmpjes waarin de dierenmishandeling duidelijk te zien was.

Zo werd een kat aan zijn staart vastgehouden en de sloot ingeslingerd. Ook is er op de beelden te zien hoe een egeltje in een put wordt geschopt.

‘Afschuwelijke beelden’

De politie kwam de jongens op het spoor nadat er op donderdag en vrijdag meerdere meldingen binnenkwamen. Deze meldingen gingen over ‘afschuwelijke beelden’ die op internet waren geplaatst. De zaak werd meteen opgepakt en met hulp van meerdere tips is de politie erachter gekomen wie de jongens zijn. De tieners zijn aangehouden en zullen op het bureau in Raamsdonksveer verhoord worden.



Drie jongens aangehouden voor ernstige dierenmishandelingen die te volgen waren op Internet. Veel afschuw maar gelukkig ook veel tips onze kant op. Jammer genoeg ook enkele bedreigingen waar we ook achter aan gaan. https://t.co/mZ8kfkVp4K #Raamsdonksveer via @Politie_Breda pic.twitter.com/oFQ5wRXYA1 — Politie Breda eo (@Politie_Breda) November 28, 2020

De beelden van de mishandelingen hebben tot veel woede geleid. De politie verzoekt dan ook dringend om die video’s niet meer te delen en om vooral niet voor eigen rechter te gaan spelen. Het is namelijk opgevallen dat veel mensen bedreigingen richting de jongens uiten onder de video’s. De politie is hier niet van gediend en stelt ‘dat je ze op de stoep kunt verwachten als ze achterhalen dat de bedreigingen van jou komen’.

