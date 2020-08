Studenten in actie tegen ‘belachelijke’ kamerprijzen

Studenten van de Landelijke Studentenvakbond LSVb en FNV Young & United gaan volgende week in vijf studentensteden actievoeren tegen „belachelijk hoge huurprijzen voor studentenkamers”.

Volgens de actievoerders is 400 euro per maand een redelijke prijs voor een studentenkamer, maar een huur van 600 euro komt vaker voor. In sommige steden zijn zelfs prijzen van 700 euro per maand of hoger geen uitzondering, zegt Lyle Muns, voorzitter van de LSVb.

Groot tekort

Muns zegt dat er in Nederland een groot tekort bestaat als het gaat om huizen voor studenten. Er zijn maar liefst 40.000 wooneenheden voor studenten te weinig. Particuliere verhuurders en huisjesmelkers kunnen zo de prijzen enorm opdrijven. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat elke student een woontoeslag krijgt voor wonen op kamers. Een ander alternatief is het opnieuw invoeren van de basisbeurs.

De gemiddelde studentenkamer kost tussen de 420 en 520 euro. Die prijzen worden dus echter flink opgedreven door huisjesmelkers. Naast kosten voor het huis stijgen ook de kosten voor levensonderhoud en de studie zelf.

Schuldenvrij afstuderen

Om de kamerprijzen te betalen naast hun studie gaan studenten vaak een enorme studieschuld aan, die ze in 35 jaar moeten aflossen. Muns: „Ze sluiten als het ware een hypotheek op hun toekomst af. Om nú hun huur te kunnen betalen. Bizar.”

„Wij willen dat studenten schuldenvrij kunnen afstuderen. Het is bizar dat studenten om te kunnen wonen een enorme studieschuld moeten opbouwen, die ze in de 35 jaar daarna moeten afbetalen. Zo worden huisjesmelkers gesponsord.” Studenten bouwen gemiddeld een schuld op van meer dan 24.000 euro.

„En dat terwijl onze generatie ook kijkt naar een toekomst waarin een vaste baan vinden zeer onzeker is, een hypotheek voor een koophuis nog onzekerder om van een pensioen maar niet te spreken”, zegt Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Young & United. „En daar zal de rekening van de corona- en klimaatcrises en de vergrijzing nog bovenop komen.”

De actieweek begint maandag in Wageningen, waar op de Markt tenten worden opgezet. Bij de tenten staat op een bord hoeveel een kamer van hetzelfde aantal vierkante meters kost. In Nijmegen gaan studenten volgende week donderdag op Plein ’44 zelf huizen bouwen. Ook in Groningen, Utrecht en Amsterdam wordt actiegevoerd.

