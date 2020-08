Gordon moet concerten afblazen, geeft fans toch een voorproefje

Hij had al een hele tijd niet op het podium gestaan, en door corona kan zijn comeback nu ook niet doorgaan. Dus net toen die comeback gepland stond, cancelde Gordon het. „Puur voor m’n eigen veiligheid en dat van die 100-jarigen waar ik mee aan het draaien ben op dit moment”, schrijft hij op Instagram. De concerten zouden plaatsvinden op het station van Amsterdam.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gordon kan met zijn aankondiging rekenen op flink wat teleurgestelde en soms ook kritische reacties, zo schrijft een fan: „Waarom ben je er dan überhaupt aan begonnen? Je wist een paar weken/maanden terug ook al dat er corona was.” Maar de zanger kan ook rekenen op steun: „Dat noem ik nog eens rekening houden met je naasten. Respect!”

Over het algemeen lijken de fans, alhoewel teleurgesteld, begrip te hebben voor de keuze van Gordon.

Geen openbare ruimtes voor Gordon

De zanger heeft met zijn internist besproken voorlopig niet in openbare ruimtes te komen. Gordon zit vanwege zijn diabetes en de verslavingen waar hij lang mee kampte in een risicogroep. „Ik zou het mezelf ook niet kunnen vergeven als ik één van die honderdjarigen zou besmetten”, vult hij aan. Daarmee verwijst hij naar de opnames voor het programma 100 Jaar Jong.

„Het is niet anders, het is een rare tijd. Ik word twee keer in de week getest, omdat ik bezig ben met die opnames”, vult hij aan. Daarom wil hij geen risico’s lopen. Het zou de eerste keer in vier jaar zijn dat Gordon weer het podium op ging.

Voorproefje

Fans hoeven komen echter niet compleet met lege handen te staan, Gordon geeft namelijk op zijn Facebookpagina een klein voorproefje van de afgelaste concerten. In de video zingt hij Liefde van Later van Herman van Veen in een, hoe kan het ook anders, gouden microfoon. „En ik was er zo klaar voor…” schrijft hij erbij.

En ik was er zo klaar voor…….😔 Gepostet von Gordon Heuckeroth am Donnerstag, 20. August 2020

Lees ook: Treinliefhebber? Je kunt nu rondlopen op de stof waar je normaliter op zit

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.