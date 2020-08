Politie arresteert ruim 20 relschoppers Haagse Schilderswijk

De politie heeft in de Schilderswijk in Den Haag ruim 20 mensen aangehouden die eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar agenten gooiden. Ook werden vernielingen aangericht, onder meer aan twee politieauto’s. Voor de tweede avond en nacht op rij was het onrustig in de wijk en was de Mobiele Eenheid (ME) op de been.

Agenten bekogeld met eieren, stenen, vuurwerk

Vroeg in de avond liepen buurtpreventieteams, jongerenwerkers, buurtvaders en wijkagenten samen door de wijk om in gesprek te gaan met bewoners en de jeugd op straat. De sfeer was goed tot het moment dat tientallen jongeren zich rond 23.00 uur verzamelden en agenten bekogelen met eieren, stenen en zwaar vuurwerk. Ze staken ook een vuilcontainer in brand. Rond 02.30 uur bekogelde een grote groep jongeren agenten met stenen vanaf de daken. De politie hield toen ook meerdere mensen aan.

De gemeente Den Haag had omstreeks middernacht vanwege de ongeregeldheden een noodbevel uitgevaardigd. „Wegens ernstige verstoringen van de openbare orde is op dit moment een noodbevel van kracht voor het gebied Hoefkade-Vaillantlaan. Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel zullen worden aangehouden”, zo valt te lezen in het bevel.



Opnieuw veroorzaakte een groep relschoppers vannacht overlast in de omgeving Vaillantlaan/Hoefkade. Op last van de burgemeester #DenHaag werd een noodbevel van kracht. Meer dan 20 personen werden door ons aangehouden. https://t.co/5Ro0q1iiXy pic.twitter.com/mVVkcWYez2 — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) August 14, 2020

Woensdagavond en -nacht was het ook al onrustig in de Haagse wijk. Relschoppers stichtten brandjes en brachten vernielingen aan. De politie hield vier mensen aan.

