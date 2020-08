Airbnb klaagt gast aan na illegaal feest en schietpartij

Airbnb wil een gebruiker van het platform aanklagen die een illegaal feest gaf in de stad Sacramento in Californië. Dat meldt zakentijdschrift Forbes. Bij het feest zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Het is de eerste keer dat het platform naar de rechter stapt omdat een gebruiker zonder toestemming een huisfeest geeft.

Volgens Airbnb was de gast nalatig en handelde de gebruiker in strijd met lokale regels, de regels van Airbnb en heeft de gast onder valse voorwendselen een boeking gedaan.

Feestjes met moeite tegengehouden

Airbnb heeft moeite om gasten ervan te weerhouden grote samenscholingen te organiseren in ruimtes die via het platform worden verhuurd tijdens deze pandemie. Sinds kort mogen gasten onder de 25 jaar geen heel huis meer boeken als ze een negatieve review op het platform hebben.

Als Airbnb de rechtszaak wint, doneren ze het geld aan stichtingen rond Sacramento die zich inzetten tegen vuurwapengeweld. Dat meldt het platform.

