Monsterwesp Aziatische hoornaar in Nederland gespot

Monsterwesp de Aziatische hoornaar lijkt bezig aan een verhuizing. De grote, zwarte wesp is dit jaar al gezien op meerdere plaatsen in Nederland.

Het insect is gesignaleerd in Zeeland, Zuid-Holland en Limburg. In Limburg was het exotische insect nog nooit gespot. Omdat de Aziatische hoornaar een ongewenste soort in Nederland is, worden de nesten vernietigd. Dat laat de stichting Platform Stop Invasieve Exoten weten.

Europese lijst

De Aziatische Hoornaar is een agressieve wespensoort en eet veel bijen en andere insecten op. Het dier staat daarom sinds 2016 op de Europese lijst van 66 exotische diersoorten die zich niet in Europa mogen verspreiden. Na een melding over een hoornaar moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in actie komen. De nesten moeten vernietigd worden, daar is de provincie verantwoordelijk voor.

De wesp komt oorspronkelijk uit de Himalaya en Zuid-China. Vijftien jaar geleden dook de hoornaar voor de eerste keer op in Frankrijk. Sindsdien heeft het dier zich vanuit daar verspreid. Vorig jaar werd er ook al een Aziatische hoornaar in Nederland gespot. Toen werd het dier in het Noord-Brabantse Raamsdonk gezien.

Een Europese soortgenoot, die nog groter is, wordt vaak verward met de Aziatische hoornaar. Echter kan de Europese variant van het dier geen kwaad, in tegenstelling tot de Aziatische soort. De wesp vormt een bedreigen voor imkers omdat het dier bijen eet.

Melden

Mensen die denken dat ze de wesp hebben gezien, moeten dat zo snel mogelijk melden op waarneming.nl. De wesp is te herkennen aan de grote zwarte borst, gele poten en een gele ring op het achterlijf.

