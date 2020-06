Tottenham Spurs tóch aangemoedigd door fans in stadion met Zoom

De spelers van de Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur krijgen vrijdag bij de hervatting van de Premier League tegen Manchester United toch wat steun van de fans met behulp van Zoom.

Hoewel de poorten van het stadion in Londen dicht moeten blijven, zijn de supporters op de grote schermen te zien door middel van een liveverbinding. Op die manier kunnen ze de Spurs toch een beetje aanmoedigen.

📺 🏡 𝗦𝗽𝘂𝗿𝘀 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 We are giving fans the chance to be part of a live video fan wall inside Tottenham Hotspur Stadium during our game against Manchester United on Friday! #SummerOfSpurs ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 15, 2020

Het idee is niet nieuw. De Deense club Aarhus, waar Kevin Diks voor speelt, plaatste onlangs al grote schermen langs het veld. Met een livestream via Zoom kregen de spelers zo toch de aanmoedigingen van de fans thuis mee.

Virtueel bijzijn met Zoom

Tottenham Hotspur biedt een „select deel” van de seizoenkaarthouders de kans om virtueel in het stadion te zijn. De fans moeten hun plekje wel zien te winnen. Ze hebben tot woensdag middernacht de tijd een foto op te sturen van de plek waar ze de wedstrijd willen gaan kijken. Van de winnaars verlangt Tottenham een donatie aan de foundation. Naast een device met een webcam hebben ze ook een Zoom-account en een „snelle en betrouwbare” internetverbinding nodig. Alle seizoenkaarthouders krijgen van de Spurs twee dagpassen om via Sky Sports de wedstrijd te bekijken.

Even Zoomen in het stadion is bij ons helemaal niet aan de orde. In ons land ligt het betaalde voetbal voorlopig nog zo stil als de bal op de middenstip in betere tijden. Op de website van de KNVB staat een aantal FAQ, met als belangrijkste vraag: tot wanneer?

„De Nederlandse regering heeft op 21 april besloten dat dit niet is toegestaan voor 1 september. Wedstrijden in het betaald voetbal vallen onder vergunningsplichtige evenementen, ook als er zonder publiek wordt gespeeld. En voor al deze evenementen moet men wachten tot 1 september, zo heeft het kabinet bepaald. De KNVB heeft altijd alle opties zo lang mogelijk open gehouden. We wilden geen overhaaste beslissing nemen omdat de impact voor de clubs en de fans bijzonder groot is.”

