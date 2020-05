Politie veel vaker in actie voor verwarde personen en zwervers

Paul Broer, de nieuwe landelijke projectleider Infrastructuur bij de politie, wil met nieuwe technologie nog harder optreden tegen asociaal gedrag in het verkeer. Daarbij wil Broer onder meer slimme camera's en radarauto’s inzetten.

„We blijven zeker niet stil staan. Er zijn altijd creatieve collega’s die iets bedenken. Maar zelf verwacht ik veel van de monocams, waarmee we in de auto kunnen kijken. Na de zomer zullen we die in gebruik nemen. Maar ook gaan we apparatuur gebruiken waarmee we verticaal kunnen kijken of iemand een smartphone op zijn bovenbeen heeft liggen", aldus Broer in gesprek met De Telegraaf.

Tegemoetkomend verkeer