Overvliegende drones maken Harry en Meghan horendol

Ze verlieten het Verenigd Koninkrijk en lieten hun koninklijke titels voor wat ze waren. Harry en Meghan hebben echter de nodige moeite om in de Verenigde Staten hun rust te vinden. Dat komt vooral door de aanwezigheid van drones.

De hertog en hertogin van Sussex hebben sinds ze in Los Angeles wonen de nodige last van laag overvliegende drones, zo weten Amerikaanse media. Ingewijden melden dat er regelmatig drones over de villa vliegen en dat ze steeds dichterbij komen. Harry en Meghan zouden daarover klachten hebben ingediend bij de politie.

Incidenten met drones

Een woordvoerder van de politie bevestigt tegenover Entertainment Tonight dat er in de wijk waar Harry en Meghan wonen, klachten zijn geweest over en incidenten met drones. Hij wilde echter geen uitspraak doen over de eventuele betrokkenheid van het bekende koppel.

Als de incidenten met laag overvliegende drones zich blijven voordoen, is de kans aannemelijk dat Harry en Meghan snel weer zullen verhuizen. Nadat ze begin dit jaar Engeland verlieten, trokken ze eerste met hun zoontje Archie naar Canada. Vandaaruit besloten ze snel de overstap te maken naar de beveiligde woonwijk Serra Retreat in Malibu. Het lijkt niet ondenkbaar dat het gezin binnenkort besluit om andermaal een andere woonplaats te zoeken.

