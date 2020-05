J.K. Rowling doet boekje open: Harry Potter niet geboren in Edinburgh!

J.K. Rowling schreef niét voor het eerst over Harry in een pub in Edinburgh, die zich altijd met gepaste trots ‘geboorteplaats van Harry Potter’ noemde.

Bijna 23 jaar na het verschijnen van die allereerste Harry Potter, waarna miljoenen lezers uit hele de wereld in de ban raakten van de tovenaarsleerling en zijn vrienden, verklapt schrijfster J.K. Rowling in een reactie op Twitter dat het niet het Schotse Edingburgh, maar het Engelse Londen is, waar haar Harry geboren werd. Het was namelijk in de Engelse metropool waar ze in een flat haar eerste woorden op papier zette.

Harry from London

Haar onthulling kwam als een verrassing voor de vele Potter-fans. Algemeen werd aangenomen dat Rowling was begonnen aan het eerste Potter-boek aan een tafeltje in een pub in Edinburgh. The Elephant House noemt zich ook al langere tijd met gepaste trots de ‘geboorteplaats van Harry Potter’ en heeft het zelfs op z’n etalage gezet. Vele fans gingen dan ook graag even ‘met de geboorteplaats’ op de foto.

Echte geboorteplaats

Maar Rowling maakte een einde aan dat verhaal. Ze verspreidde via Twitter een foto van een flat in de wijk Clapham in het zuiden van Londen met als bijschrift: „Dit is de echte geboorteplaats van Harry Potter”. Al valt ons Nederlanders misschien vooral de naam van de winkel eronder op.

This is the true birthplace of Harry Potter, if you define 'birthplace' as the spot where I put pen to paper for the first time.* I was renting a room in a flat over what was then a sports shop. The first bricks of Hogwarts were laid in a flat in Clapham Junction. pic.twitter.com/HVORnPVboK — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Het is overigens net zo dat The Elephant House het hele verhaal uit z’n grote slurf heeft gezogen. De 54-jarige schrijfster heeft in de Schotse pub namelijk wel aan haar boeken gewerkt. „Ik was al verschillende jaren aan Potter aan het schrijven, voordat ik een voet in dit café zette, dus het is niet zijn geboorteplek. Maar ik heb er wel geschreven, dus ik laat het gaan.”

I was thinking of putting a section on my website about all the alleged inspirations and birthplaces of Potter. I’d been writing Potter for several years before I ever set foot in this cafe, so it’s not the birthplace, but I *did* write in there so we’ll let them off! https://t.co/xDOsrbiZwu — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Ook niet in Porto

Ze zegt verder „geamuseerd” te zijn dat er meer plekken zijn die claimen dat zij een bron van inspiratie zouden zijn geweest voor de schrijfster. Zoals de boekenwinkel slash bibliotheek in Porto, waar dagelijks mensen in een lange rij staan – voor corona althans – om een glimp op te vangen van de plek waar ze inspiratie op zou hebben gedaan voor Zweinstein. Is dus niet zo. Sterker nog: „Ik heb de boekwinkel nooit bezocht!”

In de Harry Potter-reeks zijn zeven boeken verschenen waarvan de eerste Harry Potter en de Steen der Wijzen in 1997 in Groot-Brittannië werd uitgegeven. Alle boeken zijn verfilmd.

