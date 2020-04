Zo is het om nu in New York te zijn: 'Desnoods luier als mondmasker'

New York had woensdag weer het hoogste aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten: liefst 779 van de 1973 nieuwe gerapporteerde Amerikaanse coronaslachtoffers kwamen uit de metropool.

President Donald Trump heeft al meermaals gezegd dat de piek van de epidemie eens dezer dagen wordt verwacht. Volgens viroloog Ab Osterhaus is het moeilijk om daar een uitspraak over te doen. „Ik durf daar niks over te zeggen, daar zijn allerlei berekeningen voor. Het zou kunnen dat de piek in New York in zicht is, maar in de Verenigde Staten zijn de verschillen per regio erg groot."

De Nederlandse ondernemer Stacey Rookhuizen, eigenaar van mediabedrijf Bombilate, vloog op 13 maart vanwege haar werk naar New York. Een dag later ging de stad in lockdown. Meer dan 6000 coronaslachtoffers verder is The city that never sleeps volledig uitgestorven.

Net als in Nederland mag je alleen de straat nog op voor essentiële dingen zoals boodschappen, de apotheek of een doktersbezoek. Ook sporten in je eentje mag nog. „Er rijdt veel politie langs die iedereen oproept om binnen te blijven, op z'n Amerikaans hè. Verder hoor je enkel vogeltjes en ambulances", vertelt ze.

Rookhuizen had de kans om terug te keren naar Nederland, maar besloot vanwege haar vriend toch in New York te blijven.

Daklozenprobleem

De mensen die nu het treurige straatbeeld kleuren zijn dak-en thuislozen, omdat ze geen andere keuze hebben. „Normaal kunnen zij na sluitingstijd nog eten krijgen bij restaurants. Nu die gesloten zijn komt iedereen naar The Bowery, een soort stichting die onder meer voor maaltijden zorgt. Daar staan ze nu vijf uur aan te schuiven om lunch te halen. Het eten zou daar naar verluidt na deze week op zijn."

De crisis legt in de Verenigde staten de kloof tussen arm en rijk extra pijnlijk bloot: veel Amerikanen hebben geen ziektekostenverzekering. Die wordt in veel gevallen door werkgevers gezorgd. De premie zelf doorbetalen kan, maar dat kan oplopen tot 600 dollar per maand. Onmogelijk zonder inkomen. Bovendien telt de VS al miljoen mensen die on-of onderverzekerd zijn.

In tegenstelling tot Nederland loopt iedereen op straat met een mondmasker. „Je wordt raar aangekeken als je er niet een hebt. Mensen zijn creatief en maken ze ook zelfs. Desnoods gebruiken ze een soort luier."

Zooitje

Rookhuizen heeft niet het idee dat de situatie onder controle is. „Het is een zooitje, men is hier iets te laat wakker geworden. Er zijn veel te weinig ziekenhuisplekken volgens gouverneur Cuomo, je wil er nu ook echt niet belanden."

Over een mogelijke versoepeling van de maatregelen denkt Rookhuizen voorlopig niet. „Ik verwacht dat New York, net als New Jersey nog wel even dicht blijft. Hoe lang weet niemand."

Versoepeling niet in zicht

Ondanks alle maatregelen kennen ze ook in de VS het fenomeen lockdownfeestjes. „Dat zijn vaak jongeren die in geheime kroegen nog gaan zuipen. Zij denken dat ze onsterfelijk zijn, maar worden vaak wel opgepakt door de NYPD."

Die versoepeling van maatregelen moet volgens Osterhaus, ook in Nederland, hoe dan ook geleidelijk gaan. „Daar moeten we voorzichtig mee zijn, kijken in hoeverre individuele maatregelen gevolgen hebben. Nu krijg je een totaal effect door een groot aantal maatregelen. Als je een van die maatregelen weghaalt is het nog onduidelijk welk effect dat gaat hebben."