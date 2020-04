‘Zing Ramses Shaffy op 5 mei om 5 voor 5’

Wat Claudia de Breij betreft zingt iedereen op Bevrijdingsdag 5 mei om vijf voor vijf in de middag massaal het ‘alternatieve volkslied’ Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder van Ramses Shaffy.

De oproep aan Nederland volgt op het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus, maandag tijdens Koningsdag. Niet iedereen voelde zich vrij genoeg om op balkon of in de voortuin uit volle borst het volkslied te zingen, maar het initiatief van het Amsterdams Concertgebouworkest bereikte toch een miljoenenpubliek.

Ramses Shaffy in 1968. | Foto: ANP

Instagramoproep

Claudia de Breij begon haar pleidooi via haar Instagramaccount en vertelde er vervolgens over in het radioprogramma van Sander Hoogendoorn op 3FM.

Volgens de zangeres en cabaretière is deze klassieker het meest toepasselijke nummer voor de ongebruikelijke viering van de nationale feestdag, die dit jaar vanwege de coronacrisis niet openbaar zal zijn.

Nederland 75 jaar bevrijd

„Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. We kunnen niet met zijn allen dansen op een festival, niet lekker feesten en schouder aan schouder meezingen met iets moois... Of toch? En zo is het, Ramses! Zullen we dat doen? En dat we dan #nietzonderons trending maken. We vieren Bevrijdingsdag, en íedereen mag meedoen!", is De Breijs uitnodigende tekst op Instagram.

Mocht het volgende nationale zingmoment ervan komen: hier vind je alvast muziek en tekst om een beetje beslagen ten ijs te komen.