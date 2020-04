Vrouw ontdekt zwangerschap twintig minuten voor geboorte

In de ideale situatie is een zwangerschap iets waar je als ouder(s) van kunt genieten. Vaak loopt het anders. Het verhaal van de Amerikaanse Karin Fortwangler is echter wel heel uniek.

Half maart werd ze om half vijf 's ochtends wakker van een brandende pijn in haar rug. De vrouw constateerde dat de pijn hetzelfde voelde als tijdens de bevallingen van haar drie kinderen. Voor zover ze wist, was Karin alleen niet zwanger.

Drie uur later hield ze toch haar kersverse dochter in haar armen. Een enorme verrassing voor het hele gezin, weet Metro UK.

Andere oorzaak

De tekenen dat Karin zwanger was, had ze de negen maanden voor de geboorte van haar afgedaan als symptomen met andere oorzaken. Zo werd ze niet ongesteld, maar gaf ze nog borstvoeding en vermoeidheid schoof ze af op een leven als drukke moeder. Ook van ochtendmisselijkheid bleek ze achteraf last te hebben gehad. In die periode waren haar kinderen van vier, twee en één ook ziek. Karin was ervan overtuigd dat ze hetzelfde griepje te pakken had.

Specifieke pijn

Tot de bewuste ochtend van de bevalling. „Bevallen is een heel eigen soort pijn", legt Karin uit. „Ik wist dat dat het was of een bizarre vorm na nierstenen." Als haar man drie kwartier later opstaat om zich klaar te maken voor werk, trekt ze hem toch maar even aan de mouw. „Je denkt vast dat ik gek ben, want dat denk ik ook, zei ik tegen hem. Ik vertelde dat ik dacht dat ik aan het bevallen was." Nadat ze het uitlegt, belt haar man Adam zijn werk dat hij niet komt en brengt zijn vrouw naar het ziekenhuis. Om kwart over zes wordt hun dochter geboren.

Moeder en dochter gezond

Zodra de echo wordt gemaakt zegt de dokter al direct dat Karin inderdaad zwanger is. „Ze zouden nog wat testen gaan doen en kijken of ze de bevalling nog konden stoppen. Idealiter wordt de baby op z'n vroegst rond 36 of 37 weken geboren." De doktoren zijn de kamer nog niet uit of de weeën beginnen. „Mijn langste bevalling duurde vijf uur, de kortste twee." Twintig minuten later wordt de baby geboren.

Baby Katherine en Karin maken het gelukkig beiden goed. „Er zijn een hoop doktoren komen kijken of de baby wel volledig ontwikkeld was. Ze was heel klein. Achteraf best eng, want ik had geen idee of ze wel gezond was tijdens de zwangerschap." Doordat ze niet wist dat ze zwanger was, heeft ze geen extra vitamines geslikt en wel af en toe een glaasje alcohol gedronken. Gelukkig is de baby helemaal gezond!