Meer dan duizend nieuwe coronadoden in VS, Trump test negatief

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1169 sterfgevallen gerapporteerd als gevolg van het nieuwe coronavirus, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University.

Niet eerder werden in één dag tijd zoveel coronadoden in een land gemeld. Het hoogste aantal gerapporteerde doden in een etmaal was tot nog toe in Italië, waar op 27 maart 969 mensen stierven aan het virus.

Dat brengt het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus op 5926. Woensdag werden in de VS 884 coronadoden gemeld, dat was tot dan toe het hoogste dagelijkse dodental.

De Verenigde Staten hebben de meeste geregistreerde coronabesmettingen ter wereld. Het totaal aantal besmettingen staat op ruim 243.000.

Hospitaalschip New York 'een farce'

In de Verenigde Staten is New York zonder meer de zwaarst getroffen stad. De ziekenhuizen kreunen onder de toename van het aantal patiënten. Maandag meerde daarom een militair hospitaalschip aan om patiënten op te vangen.

Hoewel het schip, de het schip U.S.N.S. Comfort, plaats biedt aan 1.000 patiënten, zijn er nog maar 20 mensen toegelaten. „Als ik eerlijk mag zijn: het is een farce", klaagt topman Michael Dowling van ziekenhuisorganisatie Northwell Health.

Door de strenge richtlijnen kan het schip maar zeer beperkt zieke mensen overnemen. Zo kregen ziekenhuizen een lijst met 49 aandoeningen die niet worden behandeld door legerartsen. Ook mogen aan boord van de Comfort geen patiënten worden opgenomen met het nieuwe coronavirus.

De marine stuurde niet alleen een militair hospitaalschip naar New York, maar ook naar Los Angeles. Aan boord van de U.S.N.S. Mercy worden inmiddels 15 patiënten behandeld.

Trump voor tweede keer negatief

Wie wel nog gezond is, is de Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft donderdag (lokale tijd) opnieuw negatief getest op het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit een verklaring van zijn arts in het Witte Huis.

De president „is gezond en vertoont geen symptomen", stelde zijn arts Sean Conley. Het uitsluitsel kwam volgens de arts via een nieuw type test na vijftien minuten binnen.

Trump liet de nieuwe coronatest afnemen „uit nieuwsgierigheid", zei hij donderdag tijdens een persconferentie. „Ik wilde weten hoe snel die werkte", stelde de president.

Het is de tweede keer dat Trump negatief test op het longvirus. Zijn tweede test beviel hem beter dan de eerste, zei Trump. De eerste keer werd een ander type coronatest gebruikt. „Het is een stuk makkelijker", zei Trump. „Ik heb ze allebei gedaan, de tweede is veel aangenamer."

Mondmasker

Ondertussen meldtThe Washington Post dat het Witte Huis een advies gaat uitbrengen aan alle Amerikanen om in het openbaar mondmaskers te dragen. Met die maatregel wil de regering de verdere verspreiding van het virus tegengaan

Volgens vicepresident Mike Pence worden de nieuwe richtlijnen in de komende dagen bekendgemaakt.

President Donald Trump zei donderdag dat het dragen van mondmaskers waarschijnlijk geen verplichting wordt. „Als mensen ze willen dragen, dan kan dat." Volgens hem werken sjaals ook prima.