Marechaussee is streng in Limburg op Goede Vrijdag slash 'Duitse dag'

Op 'Duitse Dag' worden Duitse dagjesmensen bij de grens naar Limburg verzocht om te keren.

De marechaussee is op Goede Vrijdag extra alert op Duitsers die naar Limburg willen komen. Goede Vrijdag staat met name in Limburg bekend als „Duitse dag": Venlo en Roermond worden dan traditioneel overspoeld met Duitse dagjesmensen. De marechaussee zal daarom ook vrijdag op verschillende plekken aan de oostgrens in Limburg grenscontroles houden en Duitsers vragen terug te keren naar eigen land.

„We hopen dat de mensen thuisblijven", zegt de woordvoerder. Hij sprak van het „ontmoedigen" van Duitsers om naar Nederland te komen, zoals ook donderdag in onder meer Venlo, Roermond en Vlodrop aan de grens gebeurde.

In gesprek

Duitse automobilisten werden daar door de marechaussee tegengehouden. „We gaan met de mensen in gesprek, vragen wat ze komen doen en verzoeken ze vervolgens weer rechtsomkeert te maken." Er worden geen boetes uitgedeeld. „Er geldt immers geen inreisverbod." Voor zover bekend gaven de meeste mensen gevolg aan de verzoeken van de marechaussee. De controles leidden soms tot files van voor de grens wachtende auto's.

Veel Duitsers die net over de grens wonen willen winkelcentra in Roermond, Venlo en omgeving bezoeken omdat zij daar in Duitsland verder voor moeten rijden. Op Goede Vrijdag zijn alle winkels in Duitsland gesloten en steken Duitsers traditiegetrouw de Nederlandse grens over om te shoppen. Ook gaan ze graag naar de omliggende natuurgebieden of de jachthavens in de Maasplassen rond Roermond. Niet bij alle overgangen werd donderdag gecontroleerd: bij Tegelen en Swalmen waren de grensovergangen nog open.

Vorig weekend was er ook drukte bij de grensovergangen. Omdat alle Duitse winkels op zondag gesloten zijn, wilden toen veel oosterburen naar enkele tuin- en winkelcentra over de grens. Tijdens het komende paasweekend wordt gecontroleerd of winkels, jachthavens en campings zich aan de regels houden. Als dit niet zo is, wordt de zaak gesloten.