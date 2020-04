Italië en Nederland blijven kibbelen over coronamiljarden

De voornaamste Democratische kandidaat voor het presidentschap in de VS, Joe Biden, heeft beklemtoond dat de verkiezingen in november niet kunnen worden uitgesteld.

Hij zei dat die in de grondwet geregeld zijn en ook de pandemie van het coronavirus is geen reden de stembusgang te vertragen of uit te stellen. Biden riep dinsdag in een vraaggesprek met NBC de staten op in ieder geval voorbereidingen te treffen voor het stemmen op afstand, zoals bijvoorbeeld per brief, in plaats van in een stemlokaal.

Voorverkiezing Wisconsin