Anouk weer thuis met eerste repatriëringsvlucht uit Marokko

Anouk is na wekenlang te hebben vastgezeten in Marokko weer thuis. Ze was een van de 300 Nederlanders die vannacht op Schiphol landden met de eerste repatriëringsvlucht.

De zangeres is blij om weer thuis te zijn. Dat laat ze weten via Instagram. ,,Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen”, liet ze weten. „Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vast zit zo snel mogelijk weer naar huis kan komen.”

Astma

Anouk vertrok begin maart naar Marokko om in alle rust te kunnen werken aan nieuwe muziek. Ze zou vier dagen wegblijven, maar kwam vast te zitten in het land vanwege het coronavirus. Vanwege haar zware astma besloot ze voorlopig niet naar huis terug te keren. Via social media hield de zangeres haar volgers de afgelopen weken dagelijks op de hoogte van haar situatie.

In het toestel zaten 300 passagiers, onder wie ook de moeder van Najib Amhali. Duizenden Nederlanders zitten al weken vast in Marokko als gevolg van de coronacrisis.

Gespannen situatie

In totaal zitten er nog zo’n 2700 Nederlandse toeristen en Marokkaanse Nederlanders vast in Marokko. Het land heeft het luchtruim gesloten vanwege het virus en er geldt een strenge lockdown. De afgelopen weken liet het land mondjesmaat mensen vertrekken, maar Nederlanders moesten tot nu toe blijven. Dat zou te maken hebben met de gespannen situatie tussen Nederland en Marokko vanwege de kritiek die Nederland had op hoge celstraffen die Marokkaanse demonstranten in het Rifgebied kregen.

Vooralsnog ligt de focus bij het terughalen van schrijnende gevallen. De groep passagiers van de eerste vlucht is samengesteld op basis van urgentie.