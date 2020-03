Van der Valk omgetoverd tot 'coronazorghotel': 'Héél hard gebuffeld'

In Zuid-Limburg is het eerste coronacentrum geopend, bestaande uit een Thuiszorghotel in Van der Valk en een HAP (Huisartsenpost). Een mooi samenspel van de Zuid-Limburgse ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg.

Tot dinsdag hadden veel Nederlanders hoogstwaarschijnlijk nog nooit van Urmond gehoord, sinds dinsdag is dit Zuid-Limburgse dorp de stamplek van de het eerste coronacentrum van Nederland, waar een Van der Valk Stein-Urmond is omgetoverd tot Thuiszorghotel en waar donderdag de HAP wordt geopend. De Huisartsenpost dus, louter bedoeld voor mensen met coronaklachten, zodat de andere HAP’s in de regio coronavrij blijven.

De HAP gaat donderdag open / ANP Marcel van Hoorn

Geen noodhospitaal

Drieënhalve dag is er door alle partijen „hard gebuffeld”, vertelt Jack Jansen, voorzitter van de stuurgroep. Met verve: Van een Van der Valk naar Thuiszorghotel, want, zo benadrukt hij meermaals, „het is géén hospitaal of noodhospitaal.” De patiënten hier zijn dan ook „te goed” voor het ziekenhuis –„klinkt raar eigenlijk hè?”-, maar een te zware belasting voor de thuiszorg.

Hij is trots op het harde werk dat is geleverd en bedankt het hotel voor de bereidwilligheid en het nemen van „de maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Het meeste werk zat in het „logistieke apparaat". „Alle voorraden aanleggen, de wegwijzering, management, roosters, alle informatie bundelen uit verschillende organisaties.” Of het verder een extreme make-over betrof? Nee, schudt hij z’n hoofd, eigenlijk was het hotel bijna good-to-go, „we hebben slechts een aantal facilitaire aanpassingen voor de verpleging moeten doen.” Geen IC-apparaten of beademingsapparatuur dus, want de hotelkamers fungeren meer dan prima als Thuiszorghotelkamers, „we zijn nu klaar voor zestig cliënten, maar we hebben het even uitgerekend en er kunnen zo’n 240 mensen verblijven, als het moet.” Dat hoopt hij niet, maar ook hij heeft de Italiaanse berichtgeving in het achterhoofd. „We zijn er klaar voor.” Op dinsdag zijn er in elk geval vijf ingecheckt. Roomservice is er nu in de vorm van het zorgpersoneel, afkomstig van verschillende instellingen uit de buurt.

Janine

In de persconferentie die werd gegeven voorafgaand aan de opening, roemde Jack Jansen de vrijwilligers. Zoals „Van der Valk medewerkster Janine achter de balie” die zich nu als zorgvrijwilliger wil aanmelden, „en de 270 man geneeskundestudenten die ook hebben aangeboden om te helpen.”

Op dinsdag checkten er vijf patiënten in / ANP Marcel van Hoorn

Wanneer het nodig is en andere hotels volgen, kunnen ze het naar Limburgs voorbeeld doen. „We hebben alles vastgelegd en alle kennis aangeboden aan de GGD.”

I hartje Limburg

De reacties op de Facebookpagina van 1Limburg, waar de persconferentie live te volgen was, zijn lovend. ‘Prachtig, dat is nou liefde voor de medemens. Andere hotels door het hele land kunnen er een voorbeeld aan nemen. Toppie toppers van hotel Van der Valk.’ ‘Trots op ons Limburg..*hartje*’ ‘Zoveel respect voor jullie allemaal’. Al was er ook een bericht van een bezorgde Limburgse, die er zichzelf al bijna ziet liggen. ‘Kan het zijn dat je ook opgezette klieren hebt...?’

Fletcher

Fletcher Hotels is ook druk bezig met het organiseren van zorgopvanglocaties. Fletcher-topman Rob Hermans: „Wij zijn daarover in gesprek met veiligheidsregio's, ziekenhuizen en zorginstellingen in het hele land. Wij hebben draaiboeken liggen waarmee we binnen 24 uur een zorgcentrum kunnen inrichten. Die zijn in Limburg, Brabant en de regio Nijmegen al in voorbereiding, verwacht wordt dat de eerste patiënten deze week inchecken."