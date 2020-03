Kamerleden spreken waardering uit voor afgetreden Bruins

Veel Tweede Kamerleden reageren geschrokken op het aftreden van de oververmoeide minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Velen spreken hun waardering uit voor zijn harde werk bij de bestrijding van het coronavirus.

'Wat een heftig besluit', twittert SP-Kamerlid Maarten Hijink. Hij dankt Bruins 'voor zijn maximale inzet de afgelopen weken'. Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver bedankt Bruins. 'Voor alles wat je voor Nederland hebt gedaan de afgelopen tijd. Veel sterkte'.

'Wat vreselijk naar', zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij wenst Bruins 'veel sterkte'. D66-leider Rob Jetten spreekt van een 'heldhaftig en ongetwijfeld moeilijk besluit. Mijn bewondering en dankbaarheid is groot voor alles wat minister Bruins voor ons heeft gedaan'.

Zware tijd

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt het vertrek van zijn partijgenoot 'zeer treurig', en dankt hem voor zijn harde werk. 'Hij heeft alles gegeven, maar zijn gezondheid gaat nu voor. Hulde dat hij juist deze post nu niet onbemand wil laten'.

'Ik heb groot respect voor het zware besluit van minister Bruins' aldus CDA-fractieleider Pieter Heerma. 'Zijn tomeloze inzet stond symbool voor alle mensen die dag en nacht keihard werken om deze verschrikkelijke crisis aan te pakken'.

Bij Bruins 'gaat het altijd om de zaak, nooit om hemzelf', zegt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. 'Het besluit om af te treden omdat hij in deze crisis niet alles kan geven, tekent deze integere, sympathieke bestuurder'.

'Wat verdrietig', vindt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij 'We gaan Bruno Bruins missen als minister. Veel respect voor zijn uiterst gewetensvolle inzet in deze zware tijden'.

PVV-leider Geert WIlders laat weten Bruins veel sterkte en beterschap toe te wensen. 'Het is een zware tijd voor iedereen en zeker voor een verantwoordelijk minister'.

Ook bij Bruins' collega's in het kabinet is zijn vertrek hard aangekomen. Onderwijsminister Arie Slob zegt 'aangeslagen' te zijn door het bericht. 'Veel respect voor alles wat hij gedaan heeft. Heel veel sterkte en goed herstel toegewenst'.

Eerste slachtoffer

Het lijkt er nu dus op dat de coronacrisis ook in het kabinet zijn eerste slachtoffer heeft gemaakt. De 56-jarige Bruins was geen gedoodverfd minister toen hij in 2017 toetrad tot het kabinet-Rutte III. Toch had de toenmalig voorzitter van uitkeringsinstantie UWV al ervaring als bewindsman. Hij was tien jaar eerder in het 'tussenkabinet' Balkenende III staatssecretaris van Onderwijs. Verder verdiende hij zijn sporen als bestuurder onder meer als locoburgemeester van Den Haag en waarnemend burgemeester van Leidschendam.

Ook als minister trok de behoedzame Bruins niet onmiddellijk de aandacht. Pas toen hij werd overvallen door het faillissement van ziekenhuizen in Amsterdam en Flevoland, waren alle ogen plots op hem gericht. Zijn relativerend bedoelde omschrijving van een ziekenhuis als 'een stapel stenen' zou hem nog lang achtervolgen.

De omgang met pers en publiek leek Bruins ook niet altijd even gemakkelijk af te gaan. Hij hoopte van die zwakte zijn kracht te maken door zich op te werpen als degelijke 'vakminister': wars van vertoon en mannetjesmakerij.

Toch besloot hij eind vorig jaar wat aan zijn profiel te werken. Hij begaf zich op sociale media, verscheen vaker op televisie en verraste winnende sporters met zelfgemaakte striptekeningen.

Bekend gezicht

Plotseling werd hij dit jaar een bekend gezicht. Bruins coördineerde de bestrijding van de coronapandemie en kwam vaker in beeld dan hem lief leek te zijn. Het werk viel hem soms zichtbaar zwaar en hij leek soms steken te laten vallen. Even voor hij woensdag tijdens een Kamerdebat tegen de grond ging, maakte hij een ommezwaai en beloofde hij de Kamer iets wat hij kort tevoren nog stellig had afgewimpeld.

Met Bruins 'flauwte' en daaropvolgende aftreden, in het heetst van de strijd tegen het coronavirus, haalt de zelfverklaarde vakminister het wereldnieuws. Dat ging vanzelf, door een crisis die hem overrompelde. En uiteindelijk te veel lijkt te zijn geworden.