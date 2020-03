'Geen handen schudden en ga als het kan niet naar Italië'

Ga alleen naar Italië als het noodzakelijk is, luidt het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder raadde het kabinet Nederlanders al aan elkaar niet meer de hand te schudden.

Het aangepaste reisadvies is in navolging van de strenge maatregelen die de Italiaanse regering heeft getroffen. Het hele land is als het ware op slot gedaan, na de uitbreiding van de noodmaatregelen die eerst alleen voor de regio Lombardije golden. Voor die regio, waar veel mensen besmet zijn met het coronavirus, gold al code rood. Dat houdt in dat men adviseert er helemaal niet heen te reizen.

Maandagavond vond er crisisoverleg plaats in Den Haag, waarna premier Rutte alle Nederlanders op riep zich aan de bestaande hygiëne-maatregelen te houden. Ook stoppen met handen schudden leek hem verstandig, zei hij na afloop van het overleg.

Serieus nemen

Volgens hoogleraar infectiepreventie en medisch microbioloog Andreas Voss van het Radboudumc en ziekenhuis CWZ is er echt iets aan de hand, als men vraagt geen handen meer te schudden. Volgens de hoogleraar is de kans groot dat er later deze week verdergaande maatregelen volgen, zoals het sluiten van scholen en het afgelasten van grote evenementen.

„Ik hoop en verwacht ook meer ingrepen, zoals het afgelasten van evenementen waar veel mensen urenlang dicht bij elkaar zijn. Want we moeten deze uitbraak echt serieus nemen", aldus Voss.

In Nederland is er momenteel in bijna alle provincies wel een besmettingsgeval. Alleen Groningen kent nog geen besmettingen, wat opmerkelijk is, gezien de negenhonderd studenten van studentenvereniging Vindicat die pas terugkeerden uit het risico-gebied.

De nieuwste besmetting is een echtpaar uit het Friese Gorredijk. De twee zitten thuis in quarantaine met hun 17-jarige zoon. Hij wordt nog getest en blijft uit voorzorg thuis.