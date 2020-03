Europese afspraken moeten al het plastic recyclebaar maken

Psychiater in de verslavingszorg Bram Bakker ziet ook dat cocaïne steeds ‘normaler’ gevonden wordt. „Wat ook meespeelt is dat coke de champagne onder de drugs is. Dan ga je dus voor kwaliteit. Speed is toch meer de ‘goedkope cava’ en de losers zitten aan de GHB of ketamine.”

Toename

Volgens Rigter blijft XTC nog steeds de populairste drug, maar wordt deze gevolgd door cocaïne. „Dat is al een tijdje zo.” Ze legt uit dat het lastig is om de oorzaak achter deze stijging te kunnen noemen. „Er zijn allerlei redenen die ervoor kunnen zorgen dat een bepaalde drugs populairder wordt. Is de beschikbaarheid beter of is het imago veranderd?” Ze benadrukt dat vervolgonderzoek beter inzicht in het stijgende cocaïnegebruik moet bieden. „Het is belangrijk om dit soort trends in een vroeg stadium te signaleren en te kijken naar preventieve mogelijkheden.”