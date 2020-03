Elizabeth Warren stapt uit de Democratische voorverkiezing

De Amerikaanse presidentskandidaat Elizabeth Warren trekt zich terug uit de Democratische voorverkiezingen.

Warren heeft dit donderdag officieel aangekondigd in een verklaring aan haar aanhangers en medewerkers. „Ons gemeenschappelijke doel is niet gehaald", gaf ze toe.

Lastig

Warren (70) rekende op een sterk resultaat tijdens Super Tuesday, de voorverkiezingen in veertien staten. Maar ze liep ver achter op koplopers Bernie Sanders en Joe Biden en werd derde in haar thuisstaat Massachusetts.

Warrens weg naar de nominatie was al lastiger geworden sinds de eerste stemronde in Iowa, waar ze derde werd. In daaropvolgende verkiezingen in New Hampshire en Nevada zakte ze naar de vierde plaats. In South Carolina reikte ze niet verder dan een vijfde plek.

Kansloos

De vroegere burgemeester en multimiljardair Mike Bloomberg trok zich woensdag ook al terug uit de race voor de Democratische nominatie. Hij wist geen enkele staat te winnen. Alleen in het kleine Samoa, een buitengebied van de Verenigde Staten van minimaal politiek belang, kreeg hij de meeste stemmen.

Als voornaamste Democratische kanshebbers voor de presidentsverkiezingen in november blijven nu over de linkse senator Bernie Sanders en de voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden. Het congreslid Tulsi Gabbard, dat ook nog in de race is, geldt als volledig kansloos.