André van Duin ontroert in DWDD: 'Het is Heel Holland Huilt'

In deze moeilijke tijd bleek er in ieder geval één man behoorlijk veel mensen aan te spreken: het optreden van André van Duin (73) in De Wereld Draait Door vrijdagavond bezorgde veel mensen tranen in de ogen. Van Duin kon rekenen op honderden positieve reacties.

Van Duin was vrijdagavond te gast bij De Wereld Draait Door, dat bijna ten einde is. Aan Matthijs van Nieuwkerk vertelde hij openhartig over het overlijden van zijn geliefde echtgenoot, Martin Elferink. Dat alleen al was een prachtig gesprek, maar het optreden dat hij daarna verzorgde, leek écht iedereen te raken.

La Bohème

André zong een cover van La Bohème, van Charles Aznavour; de favoriete zanger van Matthijs van Nieuwkerk. Na afloop stond Twitter bomvol positieve reacties. Zo schreef iemand: 'Zojuist naar het beste kwartier van #DWDD ooit gekeken' en overlaadde een ander de komiek met hartjes.

'Nog nooit zoveel reacties'

In het AD heeft André Van Duin gereageerd op het enorme aantal positieve reacties. „In mijn hele carrière heb ik nooit zoveel reacties gehad op een tv-optreden. Het is extreem. Ik wil niet overdrijven, maar ik denk dat ik 150, 160 sms’jes en mailtjes heb gehad."

„En als je op Twitter kijkt, is er al helemaal geen doorkomen aan”, vertelt hij verder. „Iedereen geeft complimenten. ‘Wat heb je mooi gezongen, we zaten in tranen op de bank.’ Het hele land is blijkbaar ontroerd. Het is Heel Holland Huilt.”