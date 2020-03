5x positief nieuws: afnemende trend in Brabant zet door en meer…

Het positieve nieuws van maandag 30 maart. De groepsimmuniteit in Nederland is waarschijnlijk groter dan gedacht, de afnemende trend in Brabant zet door en meer.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metronieuws je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 30 maart

Natuurlijk moet je de realiteit onder ogen zien en niet wegkijken voor de harde nieuwsfeiten. Maar in deze tijden snakken mensen ook naar positief nieuws. Op de schaarse lichtpuntjes kun je weer voortborduren. Dit zijn de vijf nieuwsfeiten van maandag 30 maart die hoop bieden.

1.Groepsimmuniteit groter dan gedacht

Waarschijnlijk is de groepsimmuniteit onder de Nederlandse bevolking veel groter dan gedacht. Dat concludeert microbioloog Jan Kluytmans op basis van een studie onder zorgmedewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. „Ons beeld van de ziekte is grotendeels bepaald door wat uit China of Italië is gemeld. Veel ernstig zieke mensen en een hoog sterftepercentage. Het wordt steeds duidelijker, ook uit ander onderzoek, dat we veel besmettingen missen. Onze conclusie is dat er een grote groep is van met name jongeren met relatief weinig klachten en dat stemt voorzichtig optimistisch”, zegt de microbioloog in Trouw. Hij benadrukt dat het onderzoek nog te klein is om te bepalen hoe ver de groepsimmuniteit gevorderd is.

2. Afnemende trend in Brabant zet door

Positief nieuws uit Noord-Brabant. Volgens het RIVM zet daar de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. Het RIVM blijft net als de afgelopen dagen melden dat het erop lijkt dat de maatregelen de stijging van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen hebben geremd. „Deze week wordt duidelijk of er sprake is van een werkelijke afvlakking", zo meldt het instituut.

3. Prins Charles uit thuisisolatie

De Britse prins Charles is herstellende van het coronavirus en is uit zijn thuisisolatie. Dat heeft het koningshuis laten weten in een verklaring. De 72-jarige zoon van Queen Elizabeth zat een week lang in thuisisolatie, nadat hij positief werd getest op het COVID-19. Zijn vrouw Camilla testte negatief, maar zit uit voorzorg nog een week lang in quarantaine.

Foto: ANP

4. Aantal corona-besmettingen blijft dalen in China

Er komt steeds meer positief nieuws vanuit China, al is het natuurlijk lastig te peilen hoe waarheidsgetrouw dat is. Feit is dat er gemeld wordt dat het aantal besmettingen blijft dalen. Chinese autoriteiten maakten vandaag bekend dat in het afgelopen etmaal bij 31 nieuwe mensen is vastgesteld dat ze het virus. Een dag eerder waren dat er nog 45. Er zijn nu 3.304 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus en 81.470 Chinezen zijn geïnfecteerd geraakt. Ruim 75.000 van hen zijn inmiddels genezen verklaard. China is niet meer het epicentrum.

Foto: ANP

5. Twitter verwijdert video’s Braziliaanse president

Grote techbedrijven houden zich goed aan de gezamenlijke belofte om misinformatie en fake news zo veel mogelijk op te sporen en te verwijderen. Zo heeft Twitter nu twee video's uit het officiële account van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd, omdat daarin ‘de regels’ van het sociale netwerk worden overtreden. Het staatshoofd uit in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. Bolsonaro blijft het coronavirus, dat hij beschreef als ‘kleine griep’, bagatelliseren.