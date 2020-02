Storm Dennis houdt huis in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Zuidwester Dennis trekt deze zondag tussen Schotland en IJsland door. Dat is ver weg, meldt WeerOnline, maar Dennis is zo omvangrijk dat we er ook in ons land veel van merken. Zondagmiddag zijn er ook landinwaarts zware windstoten tot 95 km/uur. Daarnaast gaat het behoorlijk regenen

Wandelaars kunnen, voor zover je met dit weer überhaupt naar buiten wilt, zondag parken, bossen en duingebieden beter mijden. Door de zware windstoten kunnen flinke takken makkelijk afbreken. Vanuit het hele land komen meldingen van stormschade door. Het gaat onder andere om takken op het spoor en losgeraakte dakpannen.

Het KNMI heeft code geel uitgeroepen voor het hele land. Het verkeer moet uitkijken op grote bruggen en dijken. Rijden met een lege vrachtwagen of een caravan is niet aan te raden. Meldkamers van de brandweer vragen mensen alleen 112 te bellen bij acuut gevaar of spoed.

Carnaval

Vanwege Dennis zijn vooral in het oosten van het land evenementen die zondag op de planning stonden afgelast. Zo gaan sommige carnavalsoptochten in Gelderland, Overijssel en Limburg niet door.

Hoewel het het weer te wensen overlaat, is het niet koud. De temperatuur zal namelijk tussen de 13 en 17 graden uitkomen. Verder kan 16 februari zelfs de eerste lentedag van het jaar worden als het ook in De Bilt 15 graden of meer wordt. In elk geval is de eerste plaatselijke lentedag van het jaar een feit, meldt WeerOnline, want in het Zeeuwse Westdorpe was het kort voor 11.00 uur 15,0 graden. Ook is zondag officieel de warmste 16 februari ooit gemeten.

Verenigd Koninkrijk

Ook onze buren in het Verenigd Koninkrijk krijgen er flink van langs. Op honderden plaatsen in Groot-Brittannië is namelijk sprake van overstromingen als gevolg van de storm en de zware regenval die daarmee gepaard gaat. Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Op veel plaatsen is de bodem nog verzadigd van water door storm Ciara en de regen van vorige week.

Storm Dennis houdt huis in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Foto: ANP.

In het zuiden van Wales heeft het Britse KNMI een zeldzame code rood afgegeven. Daar kan het hoge water levensbedreigend worden doordat het snel stroomt en huizen en wegen onder water zet. Luchtvaartmaatschappijen EasyJet en British Airways houden tientallen vluchten aan de grond.