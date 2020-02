Storm Ciara gaat zondag flink huishouden: windkracht 10

Zondag gaat het voor het eerst dit jaar stormen - en flink ook. Er kunnen zeer zware windstoten voorkomen tot 120 kilometer per uur.

Volgens Weeronline-meteoroloog Jaco van Wezel moet je zondag goed oppassen voor afbrekende takken en vallende dakpannen. Vooral in de avond gaat het los in het binnenland.

Binnenblijven of niet?

De storm heet Ciara en wordt veroorzaakt door een groot lagedrukgebied dat zondag ten noordwesten van Schotland trekt. In het zuiden, midden en oosten van het land kunnen zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. „Aan de kust gaat het nog harder stormen. Er is een behoorlijke kans op windkracht 10.”

Volgens de meteoroloog kun je zondagochtend nog prima de deur uit, mits je goed oplet. „Op een gegeven moment komen er zware windstoten, dan is het niet aan te raden om buiten te lopen. In het bos wandelen al helemaal niet: dat is echt gevaarlijk. In het binnenland verwachten we windkracht 7. ’s Avonds en ’s nachts volgt de buienlijn over het land, die zorgt voor het meeste overlast.”

Waarschijnlijk zal er voor de zondag een code oranje afgegeven worden, gokt Van Wezel. „Dan is het advies: wees alert en ga niet naar buiten als het niet hoeft. Bij code rood moet je écht binnen blijven.” Omdat de storm zondagavond nog huishoudt, zal het spoor en de wegen maandag nog last hebben van de nasleep. „Er gaan met zulke windsnelheden altijd bomen om. Wanneer die langs spoorlijnen vallen en bovenleidingen raken, zijn die niet zomaar hersteld.”

Twee jaar geleden

Storm Ciara heeft de naam te danken aan onze westerburen in Engeland. Sinds september krijgen de stormen in Nederland van het KNMI ook een naam, wanneer deze serieus zijn. En dat hebben we al twee herfstseizoenen op rij niet gehad, vertelt de meteoroloog. „Dat is vrij zeldzaam. De laatste zware storm was twee jaar geleden op 18 januari 2018: toen was er windkracht 11. Dat gaat nu denk ik net niet gebeuren, maar het blijft belangrijk om goed op te passen.”