Storm Ciara: dit moet je vooral wel en niet doen

Het KNMI heeft vanwege de storm Ciara voor zondag code oranje afgekondigd. Die maatregel geldt vanaf het tweede deel van de middag wegens zeer zware windstoten die verwacht worden.

Het grootste deel van de evenementen die voor zondag gepland stonden, is inmiddels afgelast. En aangezien je zelf waarschijnlijk ook de hele dag thuis zit, heeft Metro een aantal tips om deze ruige dag zo veilig mogelijk door te komen.

Het hele land krijgt zondagochtend en in de eerste helft van de middag te maken met zware windstoten van 75 tot 100 km per uur. Vanaf de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en komen er in het noordwesten zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voor. Verder landinwaarts zijn pas in de avond zeer zware windstoten mogelijk, vooral bij zware buien.

Afgelaste evenementen

De zware storm resulteert in een waslijst aan afgelaste evenementen. Zo gaan de vier Eredivisiewedstrijden van zondag niet door. Het gaat om de wedstrijden FC Utrecht - Ajax, AZ - Feyenoord, Sparta Rotterdam - ADO Den Haag en FC Emmen - FC Twente. De KNVB bekijkt de komende dagen in nauw overleg met de clubs, lokale overheden en overige betrokkenen wanneer de afgelaste wedstrijden kunnen worden ingehaald.

Ook andere evenementen zijn afgelast. Zo gaat de Groet uit Schoorl Run niet door en sluit Diergaarde Blijdorp eerder haar poorten. De Mountainbike beachrace op het strand bij Noordwijk is ook geannuleerd en enkele carnavalsevenementen gaan niet door.

Een aantal veerdiensten naar de Waddeneilanden, waar de storm vanochtend aankwam, vaart niet meer en KLM heeft veertig Europese vluchten van en naar Schiphol geannuleerd.

Storm Ciara: zo kom je de dag veilig door. /ANP

Waarschuwingen

Verder waarschuwen allerlei Nederlandse instanties voor de kracht van de storm. Staatsbosbeheer zegt bijvoorbeeld dat er zondag beter niet in het bos gewandeld kan worden. Rijkswaterstaat raadt af om met een caravan of lege vrachtwagen de weg op te gaan en het Rode Kruis drukt mensen op het hart om tuinmeubilair en fietsen goed vast te maken of op te bergen. En als je nog boodschappen moet doen, kun je die maar beter snel in huis halen.

Tips

De hele dag min of meer gedwongen thuiszitten mag dan wel niet heel leuk zijn, je kunt je zo wel goed voorbereiden op de storm die eraan komt. Daarom heeft Metro een aantal tips voor je op een rijtje gezet. Zo zorg je ervoor dat jij en je huis veilig zijn tijdens de storm en verveel je je niet.

Iets wat je nog even snel kan doen is je tuinmeubilair dat buiten staat, opbergen. Ook losse potten, fietsen en parasols kun je beter niet buiten laten staan.

Houd alle rolluiken en zonneschermen opgerold en check of ze goed vastzitten.

Mocht je niet genoeg eten in huis hebben om deze stormachtige dag door te komen, kun je beter nog even snel een paar boodschappen gaan doen.

Zorg ervoor dat je ramen en deuren gesloten houdt.

Storm Ciara: zo kom je de dag veilig door. /ANP

Mocht je tijdens de storm toch overlast ondervinden, kun je de volgende dingen doen;

Als er sprake is van acuut gevaar of spoed bel je 112. Daarbij moet je denken aan losgeraakte dakpannen, instortingsgevaar en bomen die om dreigen te vallen op de weg. Als er geen sprake is van acuut gevaar en er bijvoorbeeld een boom in de berm is omgevallen, kun je de gemeente bellen.

Bij stormschade kun je het beste je verzekering bellen. Ruim de schade niet direct op, zodat de verzekeraar die langskomt om de schade op te nemen een goed beeld krijgt.

Zo, nu je huis klaar is voor de storm en je weet wat je moet doen in het geval van stormschade, kun je eindelijk een relaxt dagje thuis doorbrengen. Perfect om spelletjes te doen met het gezin of de hele dag series te kijken op de bank!