RIVM ontkracht: Duitser in Limburg was niet ziek

De Duitse coronapatiënt die in Limburg is geweest, was toch niet ziek en ook niet besmettelijk tijdens zijn verblijf in de Nederlandse provincie. Daarmee is de noodzaak voor contactonderzoek in Nederland komen te vervallen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Oorspronkelijk bericht

Een Duitser die met het nieuwe coronavirus is besmet, verbleef een week geleden in de provincie Limburg. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde dinsdagavond dat bij de man het virus is vastgesteld. Het is niet bekend of het gaat om de man in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, uit Selfkant nabij de grens met Sittard.

De GGD is gestart met een contactonderzoek. Hierbij wordt nagegaan met wie de man in Limburg in contact is geweest en wordt van die personen de gezondheid getest. Als zij klachten krijgen, worden ze geïsoleerd. Het RIVM heeft niet bekendgemaakt waar in Limburg de man precies verbleef.

Geïsoleerd

In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen werd dinsdag een man met een zware longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Erkelenz na een besmetting met het nieuwe coronavirus. De man zou in kritieke toestand verkeren en is geïsoleerd. De echtgenote van de man vertoont ook symptomen, maar het is nog onduidelijk of ze is besmet met het virus. Volgens bronnen van de Rheinische Post komt het echtpaar uit Selfkant, vlakbij het Nederlandse Sittard.

De autoriteiten in de regio Heinsberg, het gebied over de grens met de Nederlandse provincie Limburg, hebben uit voorzorg besloten dat scholen en kinderdagverblijven woensdag dicht blijven. Er wordt nog gekeken of meer maatregelen nodig zijn.

Risico in China gedaald

Ook is er goed nieuws rondom het beruchte virus. China heeft de waarschuwing voor het nieuwe coronavirus in de noordwestelijke provincies Binnen-Mongolië en Xinjiang en de zuidwestelijke provincie Sichuan afgeschaald. Het risico om het virus in deze provincies op te lopen, is volgens staatspersbureau Xinhua verder teruggelopen.

In China overleden dinsdag 52 mensen als gevolg van Covid-19. Dat zijn er 19 minder dan een dag eerder. Alle dodelijke slachtoffers vielen in de provincie Hubei. Ook lag het aantal nieuwe besmettingen met 406 ruim honderd gevallen lager dan maandag. Op vijf gevallen na waren alle besmettingen in Hubei. Het totaal aantal doden door het coronavirus in China is opgelopen naar 2715. Volgens de autoriteiten zijn 78.064 mensen besmet.

Spelen in gevaar?

In Japan worden er verder geen halve maatregelen genomen. Premier Shinzo Abe wil per direct alle sport- en culturele evenementen in het land vooralsnog voor twee weken opschorten. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hij kwam met de suggestie nadat een honkbalteam in Tokio besloot de komende wedstrijd achter gesloten deuren te houden.

„De komende weken zijn extreem belangrijk waar het gaat om het stoppen van de verspreiding van het virus", zei Abe. „Daarom moeten we voorkomen dat grote mensenmassa's samen komen." Meerdere sportevenementen in Japan zijn inmiddels al afgelast.

Vooralsnog gaan de voorbereidingen op de Olympische Spelen, die de komende zomer in Japan moeten worden gehouden, gewoon door. Enkele leden van het Internationaal Olympisch Comité suggereerden dat een mogelijke beslissing over het doorgaan van het evenement in mei zal worden genomen.