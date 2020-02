Politie stapt over op duurzamere munitie

Sinds hij in 2006 klokkenluidersplatform WikiLeaks heeft opgericht, probeert Julian Assange uit handen te blijven van de Amerikaanse overheid. Hij zit op dit moment in een Britse cel. Een rechter in Londen buigt zich vanaf maandag over de vraag of Assange uitgeleverd mag worden aan de VS.

In de Verenigde Staten kan Julian Assange (48) tientallen jaren de gevangenis in moeten. De aanklager verdenkt hem onder andere van het aanzetten tot het stelen van geheime informatie. Assange heeft met Wikileaks duizenden vertrouwelijke documenten de wereld in gebracht. Bijvoorbeeld een video waarin te zien is hoe een Amerikaanse helikopter burgers doodt in Irak. Assange kreeg zijn info vaak van klokkenluiders.

Assange heeft veel vijanden gemaakt, maar heeft wellicht net zoveel aanhangers. Afgelopen zaterdag vond er een protestmars plaats van zijn ‘fans’. Ook de vader van Assange en een paar bekendheden liepen hierin mee.