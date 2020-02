Peter R. de Vries gaat exclusieve samenwerking aan met RTL

Peter R. de Vries gaat de komende 3,5 jaar exclusief voor RTL aan de slag. Dit maakte hij maandagavond bekend aan tafel bij RTL Boulevard.

Voor wie de misdaadverslaggever niet alleen als gast, deskundige of mening op televisie wil aanschouwen is er bovendien goed nieuws: want hij gaat daarnaast ook nieuwe programma's maken voor de commerciële zender. Onderdeel van deze overeenkomst is dat hij alleen nog bij RTL-programma's als RTL Boulevard en Jinek te zien zal zijn als gast.

Presentator en tafelgast

De 63-jarige Peter R. de Vries was tussen 1995 en 2012 te zien in zijn eigen misdaadprogramma op SBS6 genaamd Peter R. de Vries, Misdaadverslaggever waarin hij zich vastbeet in cold cases en de onderwereld. Hij verdiepte zich onder meer in de ontvoering van Freddy Heineken, de Puttense Moordzaak en de zaak van de verdwenen Nathalee Holloway.

Sinds hij in 2012 is gestopt met zijn eigen programma bij SBS6, becommentarieert hij geregeld het misdaadnieuws in RTL Boulevard en talkshows. Ook maakte hij nog verschillende eigen tv-programma's, voor RTL 5 bijvoorbeeld Internetpesters aangepakt, waarin hij mensen hielp die via internet of social media worden getreiterd, gestalkt of bedreigd.

In 2018 keerde De Vries kortstondig terug bij SBS6 met het programma De Raadkamer, dat ging over rechtspraak, misdaad, gevangeniswezen en advocatuur. Dat programma trok echter te weinig kijkers en kreeg geen vervolg.

'Prikkelende misdaadjournalistiek'

Hoe deze nieuwe programma's van De Vries er exact uit gaan zien, heeft hij maandagavond niet bekendgemaakt. Maar het lijkt erop dat deze, gezien het arbeidsverleden en expertisegebied, te maken zullen hebben met criminaliteit, politie, justitie of entertainment.

Directeur Peter van der Vorst van RTL zegt daarover: „Peter kan als geen ander op een heldere en prikkelende manier zijn licht laten schijnen op thema’s die het maatschappelijk debat bepalen. Bovenal is hij een van de meest toonaangevende misdaadjournalisten van Nederland met een enorme staat van dienst. We kijken ernaar uit om samen met hem nieuwe programma’s op dat vlak te ontwikkelen."

Het is niet bekendgemaakt wie vaste gast Peter R. de Vries gaat vervangen bij talkshows die niet door RTL gemaakt worden. Joost Vullings, Wouter de Winther en Xander van der Wulp lijken hiervoor de beste papieren te hebben.