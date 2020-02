Netjes alle algemene voorwaarden lezen? Dat kost je 13,5 uur

Gemiddeld hebben Nederlanders zo’n 31 apps op hun smartphone geïnstalleerd. Zoals het hoort, gelden voor alle apps algemene gebruiksvoorwaarden. Lees je die netjes van alle apps, dan ben je ongeveer 13,5 uur aan het lezen.

Per app kost het lezen van zo’n document je gemiddeld 25 minuten, berekende VPNGids.nl. De website deed onderzoek naar de begrijpelijkheid van juridische teksten van bedrijven op het internet. En eerlijk, lees jij de algemene voorwaarden?

Alleen in het Engels

Vaak drukken we zonder blikken of blozen op ‘akkoord’. Gewoon, omdat we geen zin hebben om het hele document door te lezen. Ook komt het vaak voor dat de voorwaarden alleen in het Engels beschikbaar zijn en dit een obstakel vormt voor mensen die de taal niet goed spreken. Van de 34 onderzochte voorwaarden van onder andere social media, game- en dateapps waren 15 voorwaarden alleen in het Engels beschikbaar. Zo zijn de gebruiksvoorwaarden van spellen als Clash of Clans en Fortnite, die populair zijn bij kinderen, in het Engels.

Toch is het belangrijk de voorwaarden door te nemen, schrijft de website. Zo kan je er bijvoorbeeld in vinden welke wetgeving van toepassing is als je de app gebruikt. Dat kan zomaar eens de Cypriotische, Texaanse of Finse wet zijn.