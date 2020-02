Landelijke Mollentelling: 'Molloten denken dat het een hint is..!'

Zaterdag en zondag is het de Landelijke Mollentelling. Vorig jaar werden 40.000 molshopen en 45 dode mollen gesignaleerd.

Heb je weleens een mol in het wild en van heel dichtbij gezien? Plausibel dat je nu even nadenkt en je hoofd langzaam schudt, of misschien onverhoopt aan Merel Westrik denkt, of Jan Versteegh. „We krijgen inderdaad vragen van molloten, die denken dat onze Mollentelling een hint is...” Elze Polman van de Zoogdiervereniging kan daar wel om lachen. „Niets is wat het lijkt..!”

Niet blind

Komend weekend is de tweede editie van de Landelijke Mollentelling. „We hopen dat net zoals vorig jaar veel mensen in het hele land molshopen doorgeven. En we hopen dat ze iets meer leren over dit interessante zoogdier, dat bijna zijn hele leven onder de grond doorbrengt.” Want wist je bijvoorbeeld dat een mol ook kan zwemmen, een regenworm zijn lievelingskostje is en z’n uitwerpselen zowel puntig als stomp zijn? Hoewel z’n oogjes minuscuul zijn, is hij niet blind en al is de mol graag op zichzelf, in februari tot en met april gaan de mannetjesmollen op zoek naar vrouwelijk gezelschap. En er is nog zoveel meer over de mol en z’n territorium te leren, vervolgt de zoogdierliefhebber, „We kunnen met de gegevens van de Mollentelling vooral nog beter inzicht krijgen waar mollen voorkomen. Vooral in de grote steden is het niet overal bekend of en waar mollen leven.”

Mollenmeldpunt

Al klinkt het bijna als een kliklijn, een speciaal mollenmeldpunt is in het leven geroepen om alle waarnemingen te verzamelen, „sommige mensen sturen zelfs filmpjes op, dat is zo leuk.” Omdat mensen vaak maar weinig met mollen te maken hebben, hebben de meeste mensen niet echt een sterke mening over het zoogdiertje. Al zijn er bij die stevig balen van de molshopen. „Je kan een mol wegvangen, maar als jouw tuin geschikt is voor mollen, is de kans groot dat een andere mol zijn plekje inneemt.” Toch is de mol van grotere waarde dan je misschien zou denken, vervolgt Polman. „Hij eet slakken en larven van schadelijk insecten die de mooie planten in jouw tuin opeten. De mol is daarom nuttig voor een tuin en zorgt met zijn gewroet voor een verbetering van de grond. De gangen geven de grond meer lucht en zorgen voor een betere waterafvoer.” Ondanks dat het een telling heet, is het exacte aantal mollen niet te berekenen, besluit ze, „daar zouden we verder onderzoek naar moeten doen.”