Italianen zetten zich schrap voor noodmaatregelen om virus

Het nieuwe coronavirus blijft om zich heen grijpen in Italië. De autoriteiten hebben melding gemaakt van ruim 130 besmettingen. Vooral de regio Lombardije is zwaar getroffen. Inwoners maken zich grote zorgen.

Premier Giuseppe Conte kondigde zaterdag drastische maatregelen aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. „In zones die als hotspots worden gezien, moet speciale toestemming worden verleend voordat mensen mogen komen of gaan", stelde hij op een persconferentie.

Nog niet afgesloten

De noodmaatregelen blijven volgens Conte enkele weken van kracht. Ze hebben gevolgen voor zo'n 50.000 mensen in elf gemeenten. Daarvan liggen er tien in Lombardije en een in het aangrenzende Veneto. Scholen en bedrijven moeten daar de deuren sluiten.

De autoriteiten hadden de toegang tot de betreffende gemeenten zondagochtend nog niet afgesloten. „We treffen voorbereiden om controleposten op te zetten", liet een politiewoordvoerster weten. Het is nog onduidelijk of inwoners straks vrijelijk mogen reizen binnen het afgesloten gebied.

Het hoofd van de civiele beschermingsdienst, Angelo Borrelli, stelde op een persconferentie dat er duizenden plekken zijn geregeld voor mensen die in quarantaine moeten of ziek zijn. Zij kunnen worden opgevangen in legerkazernes of hotels. In Italië zijn tot dusver twee patiënten overleden.

Vooraf informeren

Inwoners met mondmaskers vormden zondagochtend alvast een rij buiten een supermarkt in Casalpusterlengo. Daar mochten mensen in groepen van 40 naar binnen om voorraden in te slaan. „Ik ben heel erg bang. Dit zijn zware tijden voor ons", zei een verpleegkundige die daar stond te wachten.

Het ministerie van Buitenlandse zaken liet zondag weten dat wie naar Italië reist, er goed aan doet zich te informeren of er op de plaats van bestemming speciale maatregelen gelden in verband met het nieuwe coronavirus. Reizigers die koorts of luchtwegklachten krijgen, wordt aangeraden om naar een dokter te gaan.