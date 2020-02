Dieren in de cel: van onschuldig avontuur tot echte prison break

Konijn Brownie zat zondagnacht, na een geslaagde ontsnappingspoging uit zijn hok, een paar uur in een politiecel in Zeist. Het konijn is niet het enige dier dat na een avontuur op het bureau belandde.

Opgesloten in een cel met alleen een kartonnen doos en wat water. Het klinkt als het lot van een geduchte crimineel, maar het overkwam konijntje Brownie afgelopen week in de nacht van zondag op maandag. Brownie was ‘s nachts ontsnapt en werd vervolgens op straat in Zeist door agenten gevonden. De volgende ochtend plaatsten ze op Instagram een foto van het knaagdier in de cel.

Hoewel Brownie er wat hulpeloos uit ziet in zijn cel, is er geen reden tot zorgen. Nadat het diertje door de dierenambulance werd opgehaald, werd het de volgende dag al weer herenigd met zijn baasje. „Super blij dat jullie hem hebben gevonden en meegenomen. En te ruiken aan z'n vacht, die lekker naar geurtjes ruikt, is hij genoeg verwend met knuffels”, reageerde de eigenaresse op het bericht van de politie Zeist op Instagram. „Sommige collega’s hadden al last van afscheid nemen toen de toppers van de dierenambulance hem op kwamen halen”, reageerden de agenten vervolgens.

Beestenbende

Het is niet de eerste keer dat er in Nederland een dier in een politiecel wordt ondergebracht. In Krimpenerwaard werd al twee keer eerder een ontsnapt konijn even in de cel gestopt. In Barneveld werd in 2016 nog een gevonden pony, bij gebrek aan een goed alternatief, op het bureau gehouden. Ook hangbuikzwijn Hendrik werd ooit dwalend op straat ‘aangehouden’ en in Utrecht in een cel ondergebracht. In Utrecht is het overigens wel vaker een beestenbende. Zo werd er vorig jaar nog een dwergpapegaai in de cel gestopt. Het vogeltje zat tijdens de aanhouding van zijn baasje op diens schouder. „Tijdens de insluiting op ons bureau kwamen wij er tot onze schrik achter dat wij niet in het bezit zijn van een vogelcel of kooi. Na goed overleg met de verdachte hebben wij ze samen ingesloten”, zo berichtte de politie destijds. De avonturen van de onschuldig opgesloten dieren zorgen vaak voor hilariteit op social media.

Volgens Dik Nagtegaal, woordvoerder van de Dierenbescherming, is het dier in een politiecel opvangen een uiterste noodoplossing. „Normaal gesproken wordt een gevonden dier altijd opgehaald door de dierenambulance en naar een opvang gebracht. Maar op de dierenambulance werken alleen vrijwilligers en zo kan het wel eens gebeuren dat er ‘s nachts geen ambulance beschikbaar is”, legt Nagtegaal uit. Zielig is zo’n verblijf in de cel volgens hem allerminst. „Op het bureau krijgen de dieren vaak ook wel wat extra aandacht van de agenten. Bovendien is alles beter dan het dier op straat laten dwalen.” Volgens Nagtegaal is het wel zaak dat het baasje zo snel mogelijk gevonden wordt. Een gevonden dier wordt volgens de wet hetzelfde behandeld als een gevonden voorwerp. De gemeente heeft veertien dagen de tijd om de eigenaar te vinden, daarna komt het dier ‘vrij’ en wordt er een nieuwe baas gezocht. Dat de dieren in de cel voor hilariteit op social media zorgen, is volgens Nagtegaal mooi meegenomen. „Dat is toch weer wat extra aandacht om het dier zo snel mogelijk weer met de baas te kunnen herenigen.”

De avontuurlijker dieren in Nederlandse cellen zijn overduidelijk onschuldig. Echte criminele activiteiten, daar wagen de huis- en veedieren zich niet aan. Een klein avontuur buiten het hok is vaak al spannend genoeg. Toch raken dieren, hoe onwaarschijnlijk ook, wel eens verwikkeld in echte criminele activiteiten. Met alle gevolgen van dien.

Criminele katten

In Rusland werd vorig jaar nog een kat gearresteerd op verdenking van drugssmokkel. De rechtbank van de stad Novomoskovsk, ten zuiden van Moskou, vermoedde dat de kat werd ingezet om met een speciale halsband drugs de lokale gevangenis in te smokkelen. De kat zou door een gat in het hek zijn geslopen om de drugs bij gevangenen af te leveren. In afwachting van het verdere onderzoek werd het beestje aangehouden en ‘overgebracht voor bewaring’ naar een dierenpark. De kat kreeg zelfs een advocaat toegewezen. Die was overigens niet zo blij met zijn cliënt, want kort na de aanhouding ontsnapte de beruchte kat uit het dierenpark.

Deze Russische smokkelkat hielp gevangenen aan drugs

Ook in Brazilië raakte een kat betrokken bij criminele activiteiten. In 2013 ontdekten gevangenisbewaarders van een gevangenis in Arapiraca een witte kat die voorbij de toegangspoort sloop. Opvallend, want het was niet de eerste keer dat de kat werd gespot. Bij nadere inspectie bleek de kat verdachte goederen bij zich te dragen: een mobiele telefoon, boren, een oortelefoon, een geheugenkaart, batterijen, een telefoonoplader en kleine zagen en vijlen. Wie van de 263 gevangen met behulp van deze geniepige kat probeerde te ontsnappen, was niet duidelijk. „Het is moeilijk om erachter te komen wie verantwoordelijk is voor de actie aangezien de kat niet spreekt”, zo constateerde een woordvoerder van de gevangenis aan de plaatselijke krant Estado de S.Paulo.

Beruchte beesten

De Mexicaanse ezel Blacky werd berucht en beroemd nadat hij als schoppend en bijtend twee mannen verwondde. De lokale politie was hier niet van gediend en stopte de ezel achter de tralies. ,,Wie een misdaad begaat, wordt gevangen gezet. Ongeacht wie het is”, aldus de betrokken politieagent. Het was dan ook niet de eerste keer dat een dier in de cel van de regio Chiapas terecht kwam. Ook een vernielzuchtige stier en een agressieve hond werden eerder vastgezet. Ezel Blacky werd na drie dagen vrijgelaten, nadat zijn baas de slachtoffers een schadevergoeding had betaald.

In de Braziliaanse stad Teresina riep een papegaai zodra hij agenten zag: „Mama, de politie!” Dat klinkt onschuldig, maar is opeens een stuk verdachter wetende dat de baasjes van het dier beruchte drugsdealers waren. De dealers werden vorig jaar bij een inval gearresteerd en de waakpapegaai werd in beslag genomen. Eenmaal op het bureau hield de vogel tijdens het onderzoek de snavel potdicht. Uiteindelijk besloot de politie het dier naar een dierentuin te brengen. Daar leerde de papegaai hoe hij moest overleven in de natuur en werd vervolgens vrijgelaten.