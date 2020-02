De 5 leukste adoptiedieren

Bij adoptiedieren denk je waarschijnlijk aan honden, konijnen en katten. Maar een lammetje? Vanaf zaterdag kan het bij de Rhedense schaapskudde.

Niet echt overigens: de jonge schapen blijven veilig bij de kudde. Wel kun je ze een naam geven. Het gaat om een initiatief van Natuurmonumenten, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het belang van schaapskuddes. En er zijn nog veel meer leuke dieren die je kunt adopteren. Metro somt ze voor je op.

Alpaca Arie

Dit dier veroverde de afgelopen jaren harten met zijn verschijning op zo ongeveer elk denkbaar object: notitieboekjes, kussenslopen en truien. Met de populariteit van wandelingen met alpaca’s, is de kans dus aanwezig dat je je eigen alpaca zou willen adopteren. En dat kan! Bij stichting Dierenparken Helmond steun je met je adoptie het dier een jaar lang. Zo wordt er voor eten, een nieuw een schoon verblijf en de perfecte medische benodigdheden gezorgd, rept de site. Via de website kun je voor een adoptiepakket kiezen voor bijvoorbeeld Elke, Zaza of Philippe D’Orange (een alpaca van adel?).

Tijger Tina

Ook het Wereld Natuur Fonds geeft je de kans om symbolisch een dier te adopteren. Ga bijvoorbeeld voor de tijger, waardoor WWF onder meer anti-stoperijbrigades kan ondersteunen en reservaten opzet waar tijgers kunnen leven. Je doneert eenmalig 35 euro en ontvangt dan een adoptiepakket met knuffel.

Geit Gregor

Bij Stichting Melief kun je onder meer geitjes adopteren op afstand. Je doneert een klein (6,50 euro) of groot dier (12,25 euro) om deze financieel te ondersteunen. Bijvoorbeeld geit Flip, die samen met twee andere geiten door een rondreizend circus werd achtergelaten bij een boer. Het drietal is inmiddels bevriend en leidt volgens de stichting een zorgeloos leven in het Duitse Sogel. Meer geiten? Je kunt ze niet adopteren, maar de veelal gehandicapte geiten van de Amerikaanse weesopvang Goats of Anarchy zijn een terechte hit op social media. Donaties zijn welkom.

Watusirund Wadoeti

Zie je ‘m al in de woonkamer staan? Wij ook niet. Wel kun je dit uit Afrika afkomstige rund adopteren bij Dierenparken Helmond. In de parken kun je vanaf tien euro per jaar veel dieren onder je hoede nemen: dierenliefhebbers kunnen kiezen uit boerenganzen, cavia’s, damherten, eenden, kalkoenen, knubbelzwanen, lama’s, nandoe’s, neusberen, pauwen, wallaby’s, warusirunden en wilde ganzen. De drie Helmondse dierenparken begonnen met de adoptie om de financiën weer op orde te krijgen. Ook als personeelsteam of vereniging is het mogelijk een van de vier- of tweevoeters onder je hoede te nemen.

Rhedense schaapskudde

Liever een lam? Zapp-presentatrice Fenna Ramos adopteert woensdag het eerst geboren lammetje van de Rhedense schaapskudde. De actie van Natuurmonumenten is vanaf zaterdag voor iedereen toegankelijk. Tegen een betaling kun je een van de lammetjes een naam geven en zo de schaapskudde steunen.