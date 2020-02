Carnaval zonder bier voorlopig van de baan

FNV dreigde maandag met acties bij Heineken tijdens en rond carnaval. Onder druk van de acties is de bierbrouwer voor het verstrijken van een ultimatum met een loonbod gekomen, waardoor de vakbond eerst de leden gaat raadplegen. Bierpaniek tijdens carnaval is even van de baan.

De reden om mogelijke acties aan te kondigen was omdat cao-onderhandelingen met de Heineken maar niet vorderen. Nu ligt er een nieuw loonbod van 3,75 procent per jaar voor de komende twee jaar. FNV gaat overigens voor 4 procent. Jet Grimbergen, bestuurder FNV Industrie, zei eerder: „We zijn al meer dan vier maanden met deze cao bezig. Wij willen koopkrachtverbetering voor de medewerkers, dat betekent 4 procent meer loon." Na het nieuwe bod klinkt zij positiever: „3,75 procent is een flinke verbetering ten opzichte van het het eerste bod van 2 procent per jaar."

Alleen bonussen voor management

Maar er speelt nog meer. Naast meer loon willen de medewerkers van Heineken ook een zwareberoepenregeling. „Het geduld van de FNV-leden is op. De resultaten van Heineken zijn fantastisch, het management krijgt mooie bonussen, de medewerkers willen ook meedelen", aldus Grimbergen.

Tot maandagmiddag leek het erop dat de biervoorziening bij alle feesten in en rond het carnavalsweekend van 22 en 23 februari zou kunnen stukken. Het FNV trekt eventuele acties op dit moment even in. Grimbergen: „Een eventueel nieuw ultimatum wordt opgeschort." Bestuurders gaan bij de verschillende vestigingen in het land langs om het nieuwe bod van Heineken aan de leden voor te leggen. Grimbergen: „Die zijn eerst aan het woord."

Steun van leden

FNV heeft tot nu toe de steun van de leden van de bond die werken bij de drankenfabrikant. Vorige maand kwamen bij meerdere bijeenkomsten op verschillende locaties meer dan vijfhonderd leden bij elkaar. De nieuwe cao waarover wordt onderhandeld geldt voor Heineken Nederland waar ongeveer 2500 mensen werken. Naast de brouwerijen van Heineken in Den Bosch en Zoeterwoude, vallen daar ook frisdrankfabriek Vrumona en bierbrouwerij Brand onder.