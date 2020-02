'Buurtbewoners moesten drie keer 112 bellen na steekpartij'

Bij een steekincident woensdagavond bij een zorginstelling in Wageningen viel een dode en raakten meerdere mensen gewond. Buurtbewoners hebben drie keer het alarmnummer moeten bellen voordat er hulp kwam.

Een buurman zou van de politie te horen hebben gekregen dat er geen politieauto’s beschikbaar waren, weet Omroep Gelderland.

Bewoner instelling

Het incident vond plaats in een huis voor begeleid wonen aan de Morel in Wageningen. In het pand wonen rond de vijftien mensen met een psychiatrische achtergrond. De persoon die omkwam, woonde in het huis. Ook raakten twee mensen gewond - het is nog niet duidelijk of dit bewoners of begeleiders waren. In het huis is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De andere bewoners zijn tijdelijk ergens anders gehuisvest.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Woensdagavond zouden buren geschreeuw uit het pand horen, waarna ze om 20.20 uur 112 belden. Toen de politie er tien minuten later nog niet was, werd er nog een keer gebeld en na weer tien minuten nog een derde keer. Dit heeft de politie niet bevestigd.

Politie voor de deur

Het gebouw aan de Morel is sinds vorig jaar in gebruik als huis voor begeleid wonen. Buurtbewoners waren niet blij met de komst van de groep cliënten, omdat ze onrust vreesden. Het Regionaal Instituut Begeleid Wonen (RIBW) zoekt uit of het klopt dat er vaak politie voor de deur staat.