Atleet Roelf B. betuigt spijt over drugsverkoop op muziekfestival

Vanaf 30 april trein je met Eurostar direct naar Londen. Metro mocht alvast mee, op die allereerste rit.

„Bukken, we gaan zo de tunnel in!” In elk reisgezelschap zit altijd weer een grapjas, en iemand die ook echt bukt. Guilty. Drie uur ervoor ben ik samen met tientallen vakgenoten aan boord gestapt van Eurostars allereerste directe verbinding van Amsterdam naar Londen. „Brexit of niet, Londen komt vanaf 30 april toch dichterbij”, galmen de woorden van NS’ voorman Roger van Boxtel nog wat na. „De duurzame trein heeft de toekomst en brengt Europeanen bij elkaar.” Voor het instappen was er de bagage- en paspoortcontrole, we gaan tenslotte naar een niet-Schengen land, en wachtte een spiksplinternieuwe wachtruimte op spoor 15b. Bijna letterlijk ook, zaagselresten van de erin geboorde nieuwe toiletdeuren dreven ook nog wat na, in de wasbak. Het uit de kluiten gewassen treinkaartje lijkt op een vliegticket, maar dat is meteen ook de enige vergelijking die je met vliegen mag maken, „want je stoot als treinpassagier 80 procent minder CO2 uit dan met een vergelijkbare vlucht”, licht Mike Cooper stellig toe, CEO van Eurostar, vlak voor de ‘aftrap’. Hij noemt deze nieuwe verbinding ‘a collective effort’ van zowel meerdere landen als spoorvervoerders, „iets om te vieren, dit is een belangrijke vooruitgang voor de hogesnelheidstrein en biedt reizigers een comfortabel en milieuvriendelijk alternatief voor vliegen.”

Je m'appelle Jan