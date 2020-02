Aangifte tegen radiozender en dj na carnavalslied corona

Het als ‘satirisch met een vette knipoog’ bedoelde corona-carnavalsnummer Voorkomen is beter dan Chinezen van Radio 10-dj Lex Gaarthuis heeft voor ophef gezorgd onder Chinese Nederlanders. Er is aangifte gedaan tegen de dj en de radiozender.

„Het komt allemaal door die stink-Chinezen” en „Vreet geen Chinees, dan heb je niets te vrezen, want voorkomen in beter dan Chinezen”, was er vrijdag op de radio te horen. In een verklaring noemen Chinees-Nederlandse organisaties het nummer „discriminerend en haatzaaiend".

Grens overschreden

„Wij leven al meer dan honderd jaar in vrede en harmonie met iedereen in Nederland, en daarbij tolereerden wij ook de vele grappen over de Chinezen. Maar door dit lied is er een grens overschreden”, luidt de verklaring. „Een lied over het coronavirus maken met het doel daarop te dansen en lol te maken, is volkomen respectloos, onfatsoenlijk en diep kwetsend.”

Een online petitie tegen het nummer is inmiddels al meer dan 50.000 keer ondertekend. „Een ziekte, een virus, daar maak je geen grapjes over. Zouden we ook lachen als het lied over kanker zou gaan?”, vragen de petitiemakers zich af. Radio 10 ging dit weekend al door het stof en Lex Gaarthuis bood zijn excuses aan nadat er van alle kanten kritiek kwam op het nummer.

Dj Lex Gaarthuis. /ANP

Discriminatie om virus

In zijn radioshow vertelde Gaarthuis maandagavond dat hij „over de grens van het goede fatsoen heen is gegaan". „Bij het maken van de sketch heb ik niet op mijn radar gehad dat Chinese mensen in Nederland en daarbuiten op dagelijkse basis worden lastiggevallen en gediscrimineerd naar aanleiding van het coronavirus. Dat ik onbewust misschien zelfs aanleiding heb gegeven tot negatief gedrag richting die gemeenschap vind ik echt heel erg."

Het lied is inmiddels online verwijderd door de zender, maar zwerft nog rond op YouTube.

Meer dan duizend doden

Het aantal doden door het coronavirus is gestegen tot meer dan duizend. De autoriteiten in China maakten dinsdag bekend dat er opnieuw 108 mensen zijn overleden als gevolg van het virus. Het totaal aantal doden is daarmee op 1016 gekomen, meldt de nationale gezondheidscommissie.