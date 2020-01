Wester eerlijk over drankprobleem

Politiek journalist Frits Wester heeft bij Jinek openhartig verteld over zijn drankprobleem. „Het kan iedereen zijn.”

Eén keer wilde Wester zijn verhaal doen. Hij koos voor RTL 4’s Jinek, waar hij maandagavond aanschoof om te praten over de verslaving en de terugkeer op de RTL Nieuwsredactie. In september zwaaide Wester, nadat er ophef was ontstaan over een schijnbaar dronken vertoning op tv, tijdelijk af.

Alcohol als brandstof

„Op een gegeven moment wordt alcohol een soort brandstof waarop je loopt. Dan is het drinken niet eens zozeer een probleem, maar dat zijn de langere periodes zonder die brandstof. Dan gaat het fout”, vertelde Wester. Dat was volgens de journalist ook het geval bij veelbesproken tv-optreden.

„Ik was de avond daarvoor naar een feestje geweest en had op de dag zelf niet meer gedronken. Dat leidde juist tot problemen. Op een gegeven moment klapte ik er gewoon uit. Het was ineens alsof ik er zelf niet meer bij was, alsof ik iemand anders hoorde stamelen en praten. Toen dacht ik al: dit gaat helemaal verkeerd, Wester.”

Afkickkliniek

Het moest een keer gebeuren, vertelt Wester: hij kon het niet langer verbloemen of ontkennen. Na het optreden durfde hij voor het eerst met een collega over zijn drankprobleem te praten, waar naar eigen zeggen geen privéproblemen aan vooraf gingen. „Het kan iedereen zijn. Een arts, iemand uit de financiële wereld. Het is niet het klassieke beeld van een man met een oude jas, onder een brug, met een tas en een lange baard. Hij zit misschien wel naast je. Het is misschien je broer, je zwager en misschien ben je het zelf wel.”

De journalist vertrok naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika en dronk geen druppel meer. Daarvoor dronk hij „alcohol alsof het limonade was”, naar schatting een kwart tot een derde liter wodka per dag „en zes, zeven glazen wijn.” Wester is 20 kilo kwijt en voelt zich fitter. „Er is zoveel veranderd in mijn hoofd. De spinnen zijn er allemaal weer uit."