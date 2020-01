'Weinstein misbruikte vrouw in kinderkamer'

Een van de vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigt van seksueel misbruik, zegt dat de filmproducent zich aan haar vergreep in een kinderslaapkamer in zijn huis in New York.

Oud-productieassistente Mimi Haleyi huilde terwijl ze maandag voor de rechtbank in New York een verklaring aflegde over het vermeende misbruik in 2006.

Niet naar de politie

Haleyi vertelde dat Weinstein haar destijds uitnodigde in zijn huis in de buurt SoHo. Hij zou eerst 'vriendelijk' zijn geweest, maar haar vervolgens een slaapkamer in hebben gewerkt. De vrouw vertelde dat ze is gekust en betast en steeds liet merken dat ze 'dit niet wilde'.

De 42-jarige Haleyi, die werkte bij het tv-programma Project Runway, zegt dat Weinstein tegen haar zin orale seks bij haar bedreef. De uit Finland afkomstige vrouw ging naderhand niet naar de politie, naar eigen zeggen onder meer omdat ze geen geldige werkvergunning had. Ze vreesde dat ze het land zou worden uitgezet.

Vrijwillig

Weinstein ontkent dat hij Haleyi en een andere vrouw, Jessica Mann, heeft misbruikt. Hij wordt alleen vervolgd voor het seksueel misbruiken van deze twee vrouwen, hoewel tientallen andere vrouwen met vergelijkbare beschuldigingen zijn gekomen. Dat vermeende misbruik vond vaak te lang geleden plaats om nog tot vervolging te leiden.

De filmproducent houdt zelf vol dat hij niemand tot seks heeft gedwongen. Het zou steeds vrijwillig zijn geweest. Een van zijn advocaten stelde dat Haleyi twee jaar na het vermeende misbruik nog een vriendelijk bericht naar Weinstein stuurde. Ze schreef onder meer: 'Hi Harvey, hoe gaat het? Leuk om je weer te zien.' Ze eindigde het bericht met 'Lots of Love'.