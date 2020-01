Vult talkshow Op1 straks het gat dat Jinek achterliet?

Eva Jinek behaalde vrijdagavond met haar talkshow Jinek op RTL maar liefst 1,7 miljoen kijkcijfers. Maandagavond start bij de NPO het nieuwe talkshowformat Op1. Wat voor invloed hebben deze ontwikkelingen in talkshowland?

Op1 moet de nieuwe talkshow van de late avond worden voor de publieke omroep. Waar voorheen Jinek en Pauw hoge kijkcijfers scoorden en concurrent RTL ver voorbleven, moet Op1 het gat nu gaan dichten. Vijf presentatieduo's, van verschillende omroepenwisselen elkaar dagelijks af tijdens deze nieuwe talkshow. Het programma wordt deels geproduceerd door de redactie van Pauw.

Gewoontedieren

In september kondigt Eva Jinek haar vertrek naar RTL aan. En in december maakt ook Jeroen Pauw bekend met zijn talkshow te stoppen. En daarmee vindt er een grote verschuiving plaats in talkshowland. Mediadeskundige Ron Vergouwen gelooft niet dat Op1 de honderdduizend kijkers gaat halen. „In het begin zal vooral de nieuwsgierige NPO-kijker blijven hangen. Tv-kijkers zijn gewoontedieren. Het tijdstip is gunstig en de kijker wil toch weten wat er gebeurt. Ondanks dat is de concurrentie met publiekslieveling Eva Jinek natuurlijk hard.”

Ook entertainmentdeskundige en programmamaker Eric de Munck denkt niet dat het format van Op1 het gat van Jinek kan dichten. „De Nederlandse televisiekijker is verwend. Kijkers zien het liefst hetzelfde gezicht. Ik vind het zelf geen slimme keuze van de NPO om voor zoveel verschillende presentatoren te kiezen.” Volgens De Munck verschillen de uitzendingen op deze manier teveel van elkaar. „De ene presentator spreekt je wel aan en de ander juist niet. Dat is verwarrend. En dan zit ook nog eens de oude vertrouwde Eva Jinek aan de overkant bij de concurrent.”

Volgens Vergouwen gaan de talkshows van de publieke en de commerciële omroep een interessante concurrentiestrijd tegemoet. „Het wordt spannend. Een deel van de redactie van Pauw produceert Op1. Van de toenmalige redactie van Jinek is een groot deel meeverhuisd naar RTL. Daardoor concurreren niet alleen de presentatoren, maar ook de redacties achter de schermen met elkaar.”

Talkshow-recept

Het fenomeen talkshow lijkt toch lastig. Dat zagen we al eerder bij talkshow presentatoren Humberto Tan, Twan Huys en Beau van Erven Dorens. Volgens Vergouwen bestaat het recept van een succesvolle talkshow uit een goede redactie en presentatie. „Bij de voorgangers van RTL ontbrak het aan de juiste redactie. Bij Beau werden niet de beste gasten binnengehaald en bij RTL Late Night miste Twan Huys de connectie met de amusementbranche.” Daar voegt De Munck aan toe dat de geloofwaardigheid van de presentator belangrijk is. „Eva Jinek is daarvoor een goede kandidaat. Zij voelt als ‘de buurvrouw waar je een kopje koffie me zou kunnen drinken’. Dat is haar kracht.”

Daarin moet Jinek nu het verschil maken. Door onder andere de reclameblokken weg te laten hoopt RTL de kijkers van NPO naar de commerciële omroep te trekken.

Paniekvoetbal

Volgens De Munck is de nieuwe formule van Op1 een cadeautje voor Jinek. Toch denkt hij dat ook zij het moeilijk krijgt. „De primetime programmering van RTL doet het slecht. Het is dan best moeilijk om dat lage aantal kijkers naar je toe te trekken. Ze zal waarschijnlijk niet de aantallen behalen, die ze gewend is van de NPO.”

„Ondanks dat is Jinek een goede vangst”, zegt De Munck. „Ze bedient veel groepen in de samenleving. En schakelt makkelijk tussen politieke onderwerpen of entertainmentnieuws over Gerard Joling.”

Vergouwen vindt dat de publieke omroep te weinig heeft geïnvesteerd in een juiste opvolger voor Eva Jinek of Jeroen Pauw. „De NPO ontkent dat het nieuwe Op1 een noodplan is, maar in mijn ogen is het dat wel.” De Munck noemt het nieuwe format van Op1 ‘paniekvoetbal’ en ziet de grote poel aan presentatoren als een openbare screentest. Zijn advies voor de publieke omroep: „Zoek uit al die presentatoren het meest sprankelende duo met de juiste chemie en laat de kijker aan dat duo wennen.”

Een woordvoerder van de publieke omroep legt uit dat de makers en presentatoren van Op1 nog niet bereid zijn een reactie te geven. „Eerst starten en dan zien hoe het verder loopt”, zegt hij.

Op1 is vanaf maandagavond elke werkdag live te zien om 22.30 uur bij de publieke omroep. Jinek is iedere werkdag om 22.20 uur te zien op RTL 4.

