vernederende boodschap op buik van baby geschreven

Een medewerker van een Amerikaanse kinderopvang is ontslagen nadat hij/zij met een markeerstift een boodschap op de buik van een kindje schreef in de hoop dat de moeder het zou lezen.

Heather Chisum keek verbaasd op toen ze haar zoontje Milo onlangs afhaalde van een kinderopvang in Sanibel Island, Florida. De 23-jarige moeder van twee trof een geschreven boodschap aan op zijn buik. 'Mama, mijn luiers zijn op', viel er te lezen. De medewerker had de dag daarvoor in het dagelijkse rapport van het jongetje al een opmerking gemaakt over de luiers. Dat had Heather echter niet gezien.

Rapport niet gelezen

Om die boodschap nu over te brengen op deze manier, dat gaat er bij Heather niet in. „Ik ben een alleenstaande moeder met een fulltime baan en twee piepjonge kinderen. Excuus dat ik het rapport niet elke dag lees. Ze hadden het mij ook gewoon in mijn gezicht kunnen zeggen in plaats van het op de buik van mijn zoontje te schrijven", trekt ze van leer op Facebook.

De bewuste medewerker werd intussen ontslagen. „De school heeft besloten om de medewerker met onmiddellijke ingang te ontslaan. We zullen er ook voor zorgen dat zoiets niet meer kan gebeuren”, vertelde directrice Cindy Carter DeCosta aan The News-Press.

“Schandalig”

Heather heeft intussen besloten om haar kinderen niet meer naar de bewuste kinderopvang te sturen. „Ik ben zo boos. Ik zal mijn kinderen daar niet meer naartoe brengen”, klonk het.

Het Facebookbericht werd hevig gedeeld en besproken. 'Dit is schandalig en zeer ongepast. Ik zou ongelooflijk kwaad zijn', is de algemene teneur.