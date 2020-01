Ook in februari lijkt de winter ver weg

Het coronavirus rukt snel op; met al ruim 2000 besmettingen verspreid over meer dan tien landen grijpt het virus steeds verder om zich heen. Maar wat is er nu eigenlijk allemaal bekend over het virus dat op dit moment wereldwijd tot zorgen leidt? De belangrijke info voor je op een rij.

Het coronavirus werd waarschijnlijk voor het eerst ontdekt op een vismarkt in de Oost-Chinese stad Wuhan en is heel besmettelijk. Het behoort toe aan een grote groep virussen. Sommige van deze virussen zijn overdraagbaar op mensen, terwijl anderen slechts vat hebben op dieren. Mensen die besmet worden krijgen een longontsteking. Ook hebben patiënten last van hoesten, ademhalingsproblemen en koorts.

Tot nu toe zijn er al meer dan 56 mensen overleden aan de gevolgen van het virus en het aantal besmettingen loopt elke dag op. In de stad Wuhan, waar het virus uitbrak, zijn tot nu toe de meeste besmettingen.