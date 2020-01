Nederlanders actief op gehackt forum voor neonazi’s

Naar aanleiding van het seksueel grensoverschrijdende gedrag van YouTuber Kaj van der Ree, zendt NPO 3FM vrijdagavond een thema-uitzending uit over het onderwerp, waarin luisteraars kunnen meepraten.

Vorige week kwam aan het licht dat Van der Ree enkele jaren geleden naaktfoto’s zou hebben uitgewisseld met minderjarige meisjes van dertien tot vijftien jaar. De populaire YouTuber was destijds zelf 23. Hij stond als programmamaker onder contract bij BNNVARA, waar hij het tv-programma Proefkonijnen maakte en op 3FM was hij elke vrijdagavond te horen met Skaj Is The Limit.

De omroep maakte donderdag bekend een punt te zetten achter de samenwerking met Van der Ree en 3FM zendt vrijdagavond een special uit over seksueel misbruik op internet in zijn voormalige tijdslot. „Tijdens de uitzending willen we een open gesprek voeren met deskundigen en luisteraars”, aldus de zender. De presentatie is in handen van Eva Koreman. „Iedereen die vragen heeft of ervaringen wil delen over online seksualiteit, is welkom bij 3FM.”