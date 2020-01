Ken je deze podcasts al? #12 ADHD

Tussen een kwart en een half miljoen Nederlanders hebben ADHD. Presentator Dennis Weening onderzoekt in het wekelijkse tv-programma AdhDennis sinds een tijdje of hij ook die diagnose heeft. Er kijken zo'n half miljoen mensen naar per aflevering, en er wordt op die avonden veel online gedebatteerd over het onderwerp. Het houdt dus veel Nederlanders bezig. Richard Otto van Spreekbuis.nl selecteerde vijf interessante podcasts over ADHD.

1. ADHD bij Vrouwen (Jorna Postma)

Zeer inhoudelijke podcast over de verschillen tussen ADHD bij mannen en vrouwen. Over emoties, hormonen, opvoeding en al het andere waar ADHD invloed op heeft. De podcast van ADHD-coach Jorna Posta is alleen beschikbaar via Soundcloud en Spotify.

2. Dynamika, Conceptuele Denkers (Sjan Verhoeven)

Sjan Verhoeven heeft zelf ADHD en dyslexie en spreekt er openhartig over met cliënten, patiënten en collega's. De host van deze podcast is geridderd voor haar werk op dit gebied. Interessant om erachter te komen welke invloed ADHD heeft op het dagelijkse leven.

3. Leven met ADHD (Patrick Kicken)

In deze podcast gaat dj Patrick Kicken in gesprek met professionals, auteurs en mede ADHD'ers van alle leeftijden. Kicken heeft zelf ook ADHD, en was te zien in aflevering 2 van het tv-programma AdhDennis, waarin hij vertelde hoe hij rustig wordt van winkelen. Ook bespreekt hij de ADHD-verschillen tussen mannen en vrouwen, en hoe je met deze diagnose nog steeds goed kunt werken.

4. All The Things ADHD (Lee and Aimé)

Een Engelstalige, actuele en vooral snelle podcast over ADHD in combinatie met opruimen, geld, omgaan met anderen, luiheid en meer.

5. The ADHD Mama - Raising Superheroes (Susy Parker)

Susy Parker, auteur, podcaster, wellnessblogger en ADHD mama, geeft tips over het opvoeden van kinderen met ADHD, de valkuilen, maar ook de voordelen.