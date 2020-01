Kamervoorzitter krijgt veel klachten over appende Kamerleden

De Vakantiebeurs blaast 50 kaarsjes uit. Waar het ooit begon als 'platte beurs' waar foldertjes werden uitgedeeld, is het nu een soort festival, met klimmuur, reuzenrad en zelfs een ruimtereis. In VR, maar toch.

„Is er ook informatie over vakantie in Nederland of alleen het buitenland?” vraagt iemand op de Vakantiebeurs Facebookpagina. Hoogstwaarschijnlijk iemand die nog nooit op het event is geweest, waar bijna alle landen van de wereldbol zich laten zien van hun beste kant, van theatraal met salsaband tot massief met Paaseilandbeeld. Met dít jaar zelfs een reis door de ruimte. In Virtual Reality, „maar we gaan het nog meemaken dat we straks naar de ruimte kunnen, wanneer je wat geld hebt.” Bart Meijer is Brand Manager van de beurs die al 50 jaar bestaat en nog tot en met zondag te bezoeken is in de Jaarbeurs.